Acciones estadounidenses suben con el oro y la plata en niveles récord, ¿qué está pasando en los mercados? La tormenta invernal sacudió las acciones de las principales aerolíneas del país, que terminaron dispares al cierre de la jornada.

Video La plata se suma a los metales ‘refugio’ y alcanza su precio más alto en cuatro décadas

Lo s índices bursátiles estadounidenses subieron este lunes 26 de enero mientras otros mercados registraban movimientos con alzas históricas, como el caso del precio del oro, que alcanzó otro récord.

Cerca del cierre, el S&P 500 subía un 0.7% y recuperó las pérdidas de la caída de la semana pasada. En tanto que el Promedio Industrial Dow Jones subió 325 puntos, o un 0.7%, y el Nasdaq Composite subió un 0.7%.

Las acciones ganadoras de la jornada

Baker Hughes lideró el camino y subió un 5% tras obtener ganancias en el último trimestre superiores a las esperadas por los analistas. La empresa de tecnología energética afirmó que se está beneficiando del fuerte impulso en la demanda de gas natural licuado, entre otros productos.

Al tiempo que CoreWeave subió un 7.2% después de que Nvidia anunciara una inversión de 2 mil millones de dólares en sus acciones y que ayudaría a acelerar el desarrollo de las fábricas de inteligencia artificial de la firma para 2030. Nvidia cayó un 0,6%.

Las acciones de USA Rare Earth subieron un 12.7% tras anunciar que el gobierno estadounidense acordó invertir 277 millones de dólares para ayudar a la empresa a producir tierras raras pesadas, minerales e imanes.

Aerolíneas, sacudidas por tormenta invernal

Gran parte del resto de Wall Street se mantuvo relativamente tranquilo. Esto incluyó resultados dispares para las aerolíneas, que tuvieron que cancelar miles de vuelos debido a la tormenta invernal que azotó gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana.

Delta Air Lines perdió un 0.3%.

Southwest Airlines se mantuvo prácticamente sin cambios.

Oro rompe récord

Los precios del oro extendieron este lunes su avance de récord y superaron los 5 mil 100 dólares, mientras que la plata subió aún más, un 14%.

Los precios de los metales preciosos se han disparado a medida que lo s inversores buscan lugares más seguros donde colocar su dinero en medio de amenazas de aranceles, una inflación aún alta, conflictos políticos y montañas de deuda para los gobiernos de todo el mundo.

La última preocupación que se sumó a la creciente lista fue la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 100% a los productos de Canadá si el país firma un acuerdo de libre comercio con China.