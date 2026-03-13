Clima Nueva tormenta invernal mañana sábado: en estas zonas de EEUU habrá fuertes nevadas Te compartimos los avisos sobre visibilidad casi nula por la nieve y lo que debes contemplar por la fuerte tormenta invernal que se prevé para este fin de semana

Para mañana sábado, 14 de marzo de 2026, continuarán las tormentas invernales en Estados Unidos, para que tengas precaución por la caída de fuertes nevadas, en N+ Univisión te compartimos dónde se pronostican.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que la advertencia de tormenta invernal es para varias zonas de Estados Unidos para mañana sábado, por lo que las condiciones climáticas serán adversas.

Se prevén nevadas intensas, fuertes vientos y visibilidad casi nula en varios estados. El sistema meteorológico se desarrolló en las Grandes Llanuras del norte y se desplazará hacia la región de los Grandes Lagos durante el fin de semana, lo que provocará acumulaciones significativas de nieve y condiciones peligrosas para viajar en carreteras.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS señaló que la confianza en el impacto de la tormenta ha aumentado y que la franja de nieve se extenderá desde el norte de las Llanuras hasta los Grandes Lagos. Considera que entre los riesgos por las fuertes nevadas que se pronostican están:

Carreteras cubiertas de nieve.

Visibilidad reducida por ventiscas.

Caída de ramas o árboles.

Posibles cortes de energía.

Habrá fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos

Según el pronóstico del NWS una importante tormenta de finales de temporada comenzará a intensificarse entre la noche del viernes y el sábado en el norte del país.

Se espera que las nevadas más intensas se registren desde Montana y otras zonas de las Grandes Llanuras del norte hasta regiones cercanas a los Grandes Lagos.

En algunos puntos, las tasas de nieve podrían superar 2 pulgadas por hora (5 centímetros) dentro de las bandas más intensas que podrían extenderse desde el sur de Minnesota hasta Wisconsin y el norte de Michigan.

Además de la nieve, el sistema generará fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 mph (48 a 80 km/h), lo que provocará condiciones de ventisca y visibilidad casi nula en carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió también múltiples advertencias de tormenta invernal para regiones del noroeste y del Medio Oeste:

En partes de Montana, incluyendo carreteras como la autopista 200 y sectores cercanos a Seeley Lake, se pronostican acumulaciones de 6 a 12 pulgadas de nieve (15 a 30 cm).

En zonas montañosas, la acumulación podría alcanzar 1 a 3 pies (30 a 91 cm), acompañada de ráfagas de viento de hasta 40 mph (64 km/h).

También se prevén acumulaciones de 10 a 20 pulgadas (25 a 51 cm) en sectores elevados cercanos a MacDonald Pass y Georgetown Lake.

En el caso de Idaho, en las montañas del norte y sur de Clearwater, el pronóstico indica nevadas intensas con acumulaciones de 3 a 8 pulgadas (8 a 20 cm) en elevaciones más bajas. En terrenos por encima de los 5,000 pies, la nieve podría llegar a 2 a 5 pies (61 a 152 cm), mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar 40 mph (64 km/h).

Por su parte, en Michigan y región de los Grandes Lagos, específicamente en los condados del norte de Michigan, las autoridades meteorológicas mantienen una vigilancia de tormenta invernal para el fin de semana.

Se prevé que entre la noche del sábado y el lunes puedan registrarse acumulaciones de 1 a 3 pies de nieve (30 a 91 cm), con ráfagas de viento que podrían alcanzar 55 mph (89 km/h).

La tormenta también impactará regiones poco habituales para este tipo de fenómenos. En la Isla Grande de Hawái, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia de tormenta invernal para las cumbres volcánicas.

