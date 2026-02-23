Tormenta invernal Tormenta invernal: Aviso por afectaciones desde Filadelfia hasta Nueva York, Connecticut y Boston Kristi Noem dijo que la potente tormenta del noreste continúa intensificándose en la costa atlántica central y el noreste del país.

Video Expiran toques de queda en Nueva York, pero persiste la emergencia por nieve

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió una alerta urgente a través de su cuenta oficial en X, donde informó sobre la potente tormenta del noreste que continúa intensificándose en la costa atlántica central y el noreste del país.

Según el reporte de la funcionaria, las condiciones de ventisca ya están en curso o son inminentes en el corredor que conecta a Filadelfia, Nueva York, Connecticut y Boston.

Video Nevada histórica paraliza Nueva York y así la registraron los residentes

La secretaria alerta por acumulación de nieve debido a la tormenta

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información compartida por la secretaria Noem, se prevé una caída de nieve de entre 12 y 24 pulgadas (lo que representa acumulaciones de 1 a 2 pies).

Según expertos, estas cifras sitúan al fenómeno como uno de los más severos de la temporada, con el potencial de cubrir vehículos y bloquear accesos principales en cuestión de horas.

Video "La peor tormenta desde 1996": Nueva York y el noreste enfrentan nevadas de 3 pulgadas por hora

Además se esperan fuertes vientos e inundaciones

La titular de Seguridad Nacional destacó que la tormenta no solo traerá nieve. Y es que de acuerdo a su mensaje se esperan ráfagas de hasta 70 millas por hora .

Además, existe un riesgo de inundaciones costeras que podrían intensificarse hasta el lunes antes de que el sistema se disipe.

Noem también advirtió sobre interrupciones generalizadas en los transportes, cancelaciones de vuelos y un alto riesgo de cortes de electricidad debido a la fuerza del viento.

"Una potente tormenta del noreste sigue intensificándose... con condiciones de ventisca ya en curso o inminentes", señaló Noem, al subrayar que el impacto se sentirá con fuerza durante las próximas horas.

Se espera que las condiciones mejoren gradualmente a lo largo del día lunes, una vez que el núcleo de la tormenta se desplace hacia el Atlántico Norte.