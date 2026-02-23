Tormenta invernal

Tormenta invernal: Aviso por afectaciones desde Filadelfia hasta Nueva York, Connecticut y Boston

Kristi Noem dijo que la potente tormenta del noreste continúa intensificándose en la costa atlántica central y el noreste del país.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Expiran toques de queda en Nueva York, pero persiste la emergencia por nieve

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió una alerta urgente a través de su cuenta oficial en X, donde informó sobre la potente tormenta del noreste que continúa intensificándose en la costa atlántica central y el noreste del país.

Según el reporte de la funcionaria, las condiciones de ventisca ya están en curso o son inminentes en el corredor que conecta a Filadelfia, Nueva York, Connecticut y Boston.

Video Nevada histórica paraliza Nueva York y así la registraron los residentes

La secretaria alerta por acumulación de nieve debido a la tormenta

PUBLICIDAD

Más sobre Tormenta invernal

El noreste de EEUU paralizado por la intensa nevada: se multiplican las restricciones de viaje
1 mins

El noreste de EEUU paralizado por la intensa nevada: se multiplican las restricciones de viaje

Estados Unidos
Tormenta invernal hoy: Afectaciones por caída de nieve y frío en noreste de Estados Unidos
10 Historias
Liveblog

Tormenta invernal hoy: Afectaciones por caída de nieve y frío en noreste de Estados Unidos

Estados Unidos
Fotos de la poderosa tormenta invernal hoy: Así se ven las calles cubiertas con nieve
11 fotos

Fotos de la poderosa tormenta invernal hoy: Así se ven las calles cubiertas con nieve

Estados Unidos
La costa este de EEUU se alista para nueva potente tormenta invernal
3 mins

La costa este de EEUU se alista para nueva potente tormenta invernal

Estados Unidos
Alerta de tormenta invernal hoy, sábado 21 de febrero de 2026: Estados afectados por caída de nieve, hielo y fuertes vientos
6 mins

Alerta de tormenta invernal hoy, sábado 21 de febrero de 2026: Estados afectados por caída de nieve, hielo y fuertes vientos

Estados Unidos
Nueva tormenta invernal amenaza con nieve y marejadas este fin de semana; ¿qué estados podrían ser afectados?
1 mins

Nueva tormenta invernal amenaza con nieve y marejadas este fin de semana; ¿qué estados podrían ser afectados?

Estados Unidos
¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos
2 mins

¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos

Estados Unidos
Desde nevadas históricas hasta amenazas de tornados: estos serán los efectos de la nueva tormenta invernal
2 mins

Desde nevadas históricas hasta amenazas de tornados: estos serán los efectos de la nueva tormenta invernal

Estados Unidos
¿Cómo será el tiempo mañana viernes? NWS advierte sobre tormentas invernales en estos lugares de Estados Unidos
3 mins

¿Cómo será el tiempo mañana viernes? NWS advierte sobre tormentas invernales en estos lugares de Estados Unidos

Estados Unidos
¿Cómo estar preparado ante la advertencia de inundaciones repentinas por tormenta invernal?
2 mins

¿Cómo estar preparado ante la advertencia de inundaciones repentinas por tormenta invernal?

Estados Unidos

De acuerdo con la información compartida por la secretaria Noem, se prevé una caída de nieve de entre 12 y 24 pulgadas (lo que representa acumulaciones de 1 a 2 pies).

Según expertos, estas cifras sitúan al fenómeno como uno de los más severos de la temporada, con el potencial de cubrir vehículos y bloquear accesos principales en cuestión de horas.

Video "La peor tormenta desde 1996": Nueva York y el noreste enfrentan nevadas de 3 pulgadas por hora

Además se esperan fuertes vientos e inundaciones

La titular de Seguridad Nacional destacó que la tormenta no solo traerá nieve. Y es que de acuerdo a su mensaje se esperan ráfagas de hasta 70 millas por hora .

Además, existe un riesgo de inundaciones costeras que podrían intensificarse hasta el lunes antes de que el sistema se disipe.

Noem también advirtió sobre interrupciones generalizadas en los transportes, cancelaciones de vuelos y un alto riesgo de cortes de electricidad debido a la fuerza del viento.

"Una potente tormenta del noreste sigue intensificándose... con condiciones de ventisca ya en curso o inminentes", señaló Noem, al subrayar que el impacto se sentirá con fuerza durante las próximas horas.

Se espera que las condiciones mejoren gradualmente a lo largo del día lunes, una vez que el núcleo de la tormenta se desplace hacia el Atlántico Norte.

Mira también:

Relacionados:
Tormenta invernalRecursos para la tormenta invernalNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX