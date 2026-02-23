Tormenta

El noreste de EEUU paralizado por la intensa nevada: se multiplican las restricciones de viaje

Un potente sistema invernal conocido como “nor’easter” ha puesto en jaque la movilidad en el noreste del país este lunes, obligando a gobernadores y autoridades locales a emitir prohibiciones de circulación y límites de velocidad para garantizar la seguridad pública ante las peligrosas condiciones climáticas.

Video Nevada histórica paraliza Nueva York y así la registraron los residentes

Desde las primeras horas de la mañana, diversos estados han implementado protocolos de emergencia para reducir el flujo vehicular en las vías principales:

  • Connecticut y Massachusetts: Han prohibido la circulación de vehículos comerciales y camiones de carga pesada en sus autopistas interestatales y de acceso limitado “hasta nuevo aviso”.
  • Nueva Jersey y Rhode Island: Mantienen las medidas más estrictas. Mientras que Rhode Island ha prohibido el tránsito de todo vehículo no esencial, Nueva Jersey aplicó un veto estatal (con excepción del New Jersey Turnpike) durante la primera mitad de la jornada.
  • Delaware: La policía estatal confirmó que las restricciones de viaje permanecen vigentes en los condados de Kent, Sussex y New Castle.
  • New Hampshire: Ha optado por la reducción de límites de velocidad a 72 km/h en sus arterias viales clave para prevenir accidentes por derrape.

El estado de Nueva York presenta cierres focalizados de alto impacto, especialmente en áreas metropolitanas y suburbanas:

Impacto en la seguridad

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, enfatizó que estas órdenes de emergencia son necesarias ante la intensidad del fenómeno. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para que permanezcan en sus hogares, permitiendo que las cuadrillas de servicios públicos y obras públicas trabajen en el despeje de las rutas. Se espera que, conforme el sistema se desplace, las autoridades evalúen la reapertura gradual de las carreteras, aunque las advertencias de “hasta nuevo aviso” sugieren que la recuperación de la normalidad podría demorar hasta bien entrada la noche.

Video "La peor tormenta desde 1996": Nueva York y el noreste enfrentan nevadas de 3 pulgadas por hora
