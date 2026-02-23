El noreste de EEUU paralizado por la intensa nevada: se multiplican las restricciones de viaje

Impacto en la seguridad

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, enfatizó que estas órdenes de emergencia son necesarias ante la intensidad del fenómeno. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para que permanezcan en sus hogares, permitiendo que las cuadrillas de servicios públicos y obras públicas trabajen en el despeje de las rutas. Se espera que, conforme el sistema se desplace, las autoridades evalúen la reapertura gradual de las carreteras, aunque las advertencias de “hasta nuevo aviso” sugieren que la recuperación de la normalidad podría demorar hasta bien entrada la noche.