Cierre de escuelas en Boston, Massachusetts y Philadelphia, Pensilvania, este martes 24 de febrero 2026, por mega tormenta invernal

Las nevadas han provocado el cierre de escuelas y suspensión de clases, aunque algunas se tomarán en línea este martes; además, esta tormenta histórica provoca cortes de luz

La tormenta invernal ha afectado al noreste de Estados Unidos, por esto te informamos minuto a minuto las afectaciones que causa este clima extremo en el noreste del país.

Massachusetts

Varias localidades y distritos escolares en Massachusetts reportaron cancelaciones de clases este martes 24 de febrero por condiciones climáticas extremas y acumulación de nieve.

Afectaciones, especialmente en Boston. En Topsfield, las escuelas estarán cerradas también el martes.

La gobernadora Maura Healey emitió una prohibición de viaje para la Costa Sur de Massachusetts y Martha's Vineyard: los condados de Bristol, Plymouth, Barnstable y Dukes. Alrededor de 290 mil personas estaban sin electricidad este lunes.

Video "La peor tormenta desde 1996": Nueva York y el noreste enfrentan nevadas de 3 pulgadas por hora

Distritos afectados por mal clima y cierre de escuelas

  • Abington Public Schools
  • Blue Hills Regional Technical School
  • Bourne Public Schools
  • Braintree Public Schools
  • Bridgewater-Raynham Regional School District
  • Brockton Public Schools
  • Bristol-Plymouth Regional Technical School
  • Carver Public Schools
  • Cohasset Public Schools
  • East Bridgewater Public Schools

Pensilvania

En gran parte del distrito escolar de Filadelfia, se optó por un día de aprendizaje virtual el martes 24 de febrero debido a las condiciones tras la tormenta.


Las escuelas parroquiales y algunas escuelas regionales también estarán cerradas. Se espera que las nevadas aumenten por la noche del martes.

El área de Filadelfia está bajo la nieve.

