¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves

Mientras muchas personas se preguntan si una nueva tormenta invernal impactará a Estados Unidos, los pronósticos oficiales para mañana jueves muestran un panorama dividido. En N+ Univision te contamos cómo será el tiempo de mañana jueves, 25 de febrero de 2026.

En ese sentido, habrá condiciones marítimas extremas en Alaska y alto riesgo de incendios en zonas del centro del país debido a vientos fuertes, calor inusual y baja humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional de Anchorage emitió una advertencia de vientos con fuerza de huracán y alerta por lluvia congelada intensa en aguas costeras del norte del Golfo de Alaska, incluyendo sectores cercanos a las Islas Barren y la bahía de Kamishak. Para mañana jueves, se prevén:

Vientos del noroeste de hasta 40 a 45 nudos.

Oleaje de entre 11 y 13 pies.

Fuerte rocío helado con rápida acumulación de hielo en embarcaciones

Aunque no se trata de una tormenta invernal continental que afecte directamente a grandes ciudades, las condiciones marítimas serán peligrosas y podrían complicar la navegación.

En contraste, el centro del país experimentará un escenario muy distinto, ya que el Servicio Meteorológico Nacional North Platte advirtió que la preocupación por incendios continuará mañana jueves en gran parte del oeste y centro de Nebraska.

Las condiciones previstas incluyen:

Temperaturas entre 60 y 70 °F, hasta 25 grados por encima de lo normal.

Vientos del oeste y noroeste de 20 a 30 mph, con ráfagas de hasta 45-50 mph.

Humedad relativa descendiendo hasta 15-20%.

Las autoridades alertan que cualquier incendio podría propagarse con rapidez y volverse difícil de controlar.

El Servicio Meteorológico Nacional de Cheyenne emitió una alerta meteorológica de incendios vigente desde la mañana hasta la tarde del jueves para varias zonas del sureste de Wyoming y el Panhandle de Nebraska.

La mayor amenaza se concentra a lo largo del corredor de la Interestatal 80, donde se anticipan fuertes ráfagas y condiciones secas críticas.

En Colorado hay vigilancia por condiciones para incendios

En Colorado, el Servicio Meteorológico Nacional Pueblo CO mantiene vigilancia de incendios para mañana jueves en varios condados, incluyendo Pueblo, Huérfano, Las Ánimas y Fremont.

Se pronostican vientos del noroeste de hasta 50 mph en ráfagas, humedad relativa tan baja como 12-14%. Las autoridades recomiendan evitar cualquier tipo de quema al aire libre debido al riesgo elevado.

¿Habrá nueva tormenta invernal en EEUU?

Para mañana jueves, no se anticipa una nueva tormenta invernal generalizada en Estados Unidos. Sin embargo:

En Alaska, persistirán condiciones marítimas severas con viento huracanado y congelamiento extremo.

En el centro del país, el principal riesgo será el comportamiento extremo del fuego por calor inusual, baja humedad y fuertes ráfagas.

