¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro

Una nueva nevada ligera se registró el miércoles 25 de febrero de 2026 en el noreste de Estados Unidos, mientras millones de personas intentan retomar la normalidad tras una de las tormentas más intensas de la temporada. En N+ Univision te damos los detalles de cuánta nieve caerá desde hoy y qué estados serán los más afectados durante los próximos días.

Pronóstico de nieve y riesgo de hielo negro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés), se esperan acumulaciones adicionales de entre 0,98 y 3 pulgadas en zonas del noreste de Estados Unidos, desde Maryland hasta Maine el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero de 2026.

Aunque las cifras son menores comparadas con la tormenta principal de esta semana, el peligro no desaparece para quienes residen en esta zona del país norteamericano, según la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Las autoridades advierten que cualquier nieve que se derrita durante el día podría congelarse por la noche, generando hielo negro en carreteras y aceras. Este fenómeno incrementa el riesgo de accidentes viales y caídas peatonales, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Estados con mayór acumulación de nieve

En el Nueva Inglaterra, el sistema tipo clipper provocará nevadas de efecto lago y acumulaciones ligeras con alrededor de 1 a 2 pulgadas de nieve.

En Nueva York (sobre todo el oeste y norte, cerca de los Grandes Lagos), así como zonas de Pennsylvania, Vermont, New Hampshire y Maine, tendrán acumulaciones de nieve en la misma canttidad. Las labores de limpieza continúan sin pausa y el alcalde Zohran Mamdani informó que se han distribuido más de 65 millones de kilogramos de sal y se contrataron miles de trabajadores temporales para despejar calles y paradas de autobús.

En Rhode Island, algunas localidades superaron los 33,07 pulgadas de nieve acumulada. En Harrisville, residentes reportan dificultades para movilizarse, especialmente personas con discapacidad que enfrentan aceras bloqueadas y accesos intransitables.

Según el NWS, el viernes 27 de febrero otro sistema bajará desde las Rocosas canadienses y generará nieve por efecto orográfico ( upslope) en el norte de las Rocosas y el norte de las Llanuras. Esto incluye sectores de Montana y posiblemente North Dakota, aunque los impactos previstos son menores.

Impacto en transporte, energía y escuelas

La tormenta -descrita por el NWS como un “ciclón bomba” frente a la costa noreste- provocó cancelaciones masivas de vuelos y cortes eléctricos en estados como Massachusetts, Nueva Jersey y Delaware.

Aunque el servicio eléctrico comienza a restablecerse y varios distritos escolares han retomado clases presenciales, persisten interrupciones. Aeropuertos como el Aeropuerto Internacional T.F. Green reanudaron operaciones de forma parcial.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, limitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante las próximas horas.

