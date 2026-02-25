Noticias

¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro

Aunque las cifras son menores comparadas con la tormenta principal de esta semana, el peligro no desaparece para quienes residen en la zona noroeste del país norteamericano

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Clima de hoy Estados Unidos 25 de febrero de 2026: Banda frontal traerá tormentas fuertes tras azotar el noreste

Una nueva nevada ligera se registró el miércoles 25 de febrero de 2026 en el noreste de Estados Unidos, mientras millones de personas intentan retomar la normalidad tras una de las tormentas más intensas de la temporada. En N+ Univision te damos los detalles de cuánta nieve caerá desde hoy y qué estados serán los más afectados durante los próximos días.

Pronóstico de nieve y riesgo de hielo negro

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés), se esperan acumulaciones adicionales de entre 0,98 y 3 pulgadas en zonas del noreste de Estados Unidos, desde Maryland hasta Maine el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero de 2026.

Aunque las cifras son menores comparadas con la tormenta principal de esta semana, el peligro no desaparece para quienes residen en esta zona del país norteamericano, según la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Más sobre Noticias

¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves
2 mins

¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves

Estados Unidos
Esta es la historia de Farah: ICE deportó a mujer lesbiana a un país donde la homosexualidad es ilegal
3 mins

Esta es la historia de Farah: ICE deportó a mujer lesbiana a un país donde la homosexualidad es ilegal

Estados Unidos
Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado
4 mins

Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado

Estados Unidos
Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026
2 mins

Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026

Estados Unidos
Apuñalamiento cerca de Tacoma, en Washington, deja cinco personas muertas, incluyendo a un sospechoso
1 mins

Apuñalamiento cerca de Tacoma, en Washington, deja cinco personas muertas, incluyendo a un sospechoso

Estados Unidos
Agentes federales se reservan identidad durante operativos: ¿Deben mostrar identificación?
1 mins

Agentes federales se reservan identidad durante operativos: ¿Deben mostrar identificación?

Estados Unidos
Agentes de ICE agreden a hombre de 80 años, en California: Momento en que le rocían gas pimienta y lo derriban
1 mins

Agentes de ICE agreden a hombre de 80 años, en California: Momento en que le rocían gas pimienta y lo derriban

Estados Unidos
Nuevo mensaje de Savannah Guthrie para encontrar a su madre, Nancy: Recompensa es de $1 millón
2 mins

Nuevo mensaje de Savannah Guthrie para encontrar a su madre, Nancy: Recompensa es de $1 millón

Estados Unidos
Casa Blanca lanza advertencia a cárteles mexicanos luego de muerte de 'El Mencho': este es el mensaje
2 mins

Casa Blanca lanza advertencia a cárteles mexicanos luego de muerte de 'El Mencho': este es el mensaje

Estados Unidos
Clima para hoy miércoles en EEUU: aquí hay alerta por tormenta invernal y fuertes vientos
3 mins

Clima para hoy miércoles en EEUU: aquí hay alerta por tormenta invernal y fuertes vientos

Estados Unidos

Las autoridades advierten que cualquier nieve que se derrita durante el día podría congelarse por la noche, generando hielo negro en carreteras y aceras. Este fenómeno incrementa el riesgo de accidentes viales y caídas peatonales, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Estados con mayór acumulación de nieve

En el Nueva Inglaterra, el sistema tipo clipper provocará nevadas de efecto lago y acumulaciones ligeras con alrededor de 1 a 2 pulgadas de nieve.

En Nueva York (sobre todo el oeste y norte, cerca de los Grandes Lagos), así como zonas de Pennsylvania, Vermont, New Hampshire y Maine, tendrán acumulaciones de nieve en la misma canttidad. Las labores de limpieza continúan sin pausa y el alcalde Zohran Mamdani informó que se han distribuido más de 65 millones de kilogramos de sal y se contrataron miles de trabajadores temporales para despejar calles y paradas de autobús.

En Rhode Island, algunas localidades superaron los 33,07 pulgadas de nieve acumulada. En Harrisville, residentes reportan dificultades para movilizarse, especialmente personas con discapacidad que enfrentan aceras bloqueadas y accesos intransitables.

PUBLICIDAD

Según el NWS, el viernes 27 de febrero otro sistema bajará desde las Rocosas canadienses y generará nieve por efecto orográfico ( upslope) en el norte de las Rocosas y el norte de las Llanuras. Esto incluye sectores de Montana y posiblemente North Dakota, aunque los impactos previstos son menores.

Impacto en transporte, energía y escuelas

La tormenta -descrita por el NWS como un “ciclón bomba” frente a la costa noreste- provocó cancelaciones masivas de vuelos y cortes eléctricos en estados como Massachusetts, Nueva Jersey y Delaware.

Aunque el servicio eléctrico comienza a restablecerse y varios distritos escolares han retomado clases presenciales, persisten interrupciones. Aeropuertos como el Aeropuerto Internacional T.F. Green reanudaron operaciones de forma parcial.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, limitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante las próximas horas.

JICM

Video Nieve Nueva York y Boston: transporte y clases presenciales afectadas. Muere joven en Rhode Island
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosTormenta invernalClimaPronóstico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX