Tormenta invernal deja al menos 10 muertos en EEUU y provoca apagones, cancelaciones de vuelos y declaraciones de emergencia

Video Mega tormenta invernal azota a Estados Unidos y afecta a más de 200 millones de personas

Una gigantesca tormenta invernal que avanza rápidamente por amplias zonas de EEUU ha dejado al menos 10 muertos, según la agencia AFP, y ha obligado a emitir advertencias para evitar las carreteras, además de provocar cancelaciones masivas de vuelos y cortes de electricidad, con temperaturas bajo cero que continuaban hasta este lunes.

Mientras el sistema descargaba nieve, aguanieve y lluvia helada en una vasta extensión del país, las autoridades advirtieron que una masa de aire ártico que avanza detrás de la tormenta haría caer las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante varios días, prolongando las alteraciones de la vida cotidiana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó de que las mismas condiciones se mantendrían al menos hasta la mañana de este lunes.

Una capa profunda de nieve de más de un pie (unos 30 centímetros) a lo largo de una franja de 1,300 millas que se extiende desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra paralizó el tráfico, provocó cancelaciones de vuelos y ha forzado al cierre generalizado de escuelas este lunes. En algunas de las zonas más golpeadas se pronosticaron acumulaciones de hasta dos pies de nieve (unos 60 centímetros).

Durante la noche del domingo, se pronosticó que los 48 estados contiguos de EEUU registrarían la temperatura mínima media más baja —9.8 grados Fahrenheit (–12.3 °C)— desde enero de 2014. El único factor que evitó que ese promedio fuera aún más bajo fue el calor récord en Florida, explicó Ryan Maue, exjefe científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), quien calcula los promedios nacionales a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Al menos 10 muertos en EEUU asociados a la tormenta invernal

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron halladas muertas en la calle durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que los fallecimientos estuvieran directamente relacionados con el clima, afirmó ante la prensa que “no hay recordatorio más contundente del peligro del frío extremo”.

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años que falleció en un accidente mientras practicaba trineo.

En Louisiana, dos personas murieron por hipotermia, según el departamento de salud del estado.

Cientos de miles de usuarios

sin servicio eléctrico

A las 6:00 am (hora del Este) el sitio de seguimiento PowerOutage.com mostraba que más de 830,000 usuarios estaban sin electricidad, principalmente en el sur de EEUU, donde la tormenta se intensificó el sábado.

En Tennessee, donde una franja de hielo derribó líneas eléctricas, más de 240,000 clientes residenciales y comerciales están sin suministro. En Louisiana, quedan más de 120,000, en Mississippi más de 150,000 y en Kentucky más de 50,000. Georgia y las Carolinas también están afectadas.

Los cortes de energía resultan especialmente peligrosos porque el sur del país está siendo golpeado por un frío traicionero que, según el NWS, podría batir récords históricos.

Llamados a permanecer en casa y estados de emergencia

Autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a la población a permanecer en casa debido a las condiciones extremas.

“Eviten las carreteras salvo que sea absolutamente necesario”, publicó en X la División de Manejo de Emergencias de Texas.

Aunque en Mississippi cesaron las precipitaciones, “eso no significa que el peligro haya pasado”, advirtió el gobernador Tate Reeves en una conferencia de prensa el domingo.

La lluvia helada, que dejó las carreteras resbaladizas y provocó la caída de árboles y ramas sobre vías y líneas eléctricas, fue el principal peligro en el sur durante el fin de semana. En Corinth, Mississippi, el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar pidió a sus empleados del centro de remanufactura que se quedaran en casa el lunes y el martes.

El gobernador Reeves señaló que ya se trata de la peor tormenta de hielo en Mississippi desde 1994, con el mayor despliegue de productos anticongelantes de la historia del estado: 200,000 galones, además de sal y arena para tratar las carreteras heladas. El gobernador instó a la población a no conducir salvo que sea absolutamente necesario. “Por favor, contacten a amigos y familiares”, añadió.

En un momento de la mañana del domingo, unos 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de alerta por condiciones invernales, según las autoridades. Ese día la tormenta avanzó hacia el noreste, dejando nieve y aguanieve en ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston.

Al menos 20 estados y la capital, Washington DC, han declarado el estado de emergencia.

En Washington, los residentes despertaron con varias pulgadas de nieve cubriendo aceras y carreteras, seguidas de una intensa caída de aguanieve. Las oficinas federales cerraron de forma preventiva este lunes.

Varios aeropuertos importantes en Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron casi todos sus vuelos del día. El sitio FlightAware.com indicó que más de 19,000 vuelos de entrada y salida del país fueron cancelados desde el sábado.

El presidente Donald Trump, que permanecía en la Casa Blanca durante la tormenta, escribió el sábado en su red Truth Social: “Seguiremos monitoreando la situación y en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y abrigados!”

Un vórtice polar prolongado

El severo sistema tormentoso es consecuencia de un vórtice polar elongado, una región ártica de aire frío y baja presión que normalmente forma un sistema compacto y circular, pero que en ocasiones adopta una forma más ovalada, permitiendo que el aire gélido se derrame sobre América del Norte.

Científicos señalan que la mayor frecuencia de estas alteraciones podría estar relacionada con el cambio climático, aunque el debate no está cerrado y la variabilidad natural también influye.

Trump —quien cuestiona la ciencia del cambio climático y ha revertido políticas de energía verde— ironizó sobre la ola de frío: “¿QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL???”, escribió.

El NWS advirtió que la acumulación de hielo podría provocar “apagones prolongados, daños extensos en árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”, incluso en estados poco habituados a inviernos severos.

Las autoridades alertaron que el frío potencialmente mortal podría durar hasta una semana tras el paso de la tormenta, especialmente en las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, donde la sensación térmica podría caer por debajo de –50 °F (–45 °C).

A esas temperaturas, la congelación de la piel puede producirse en cuestión de minutos.

Con información de AFP y AP.