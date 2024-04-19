Ese dron atrapado en un tendido eléctrico no tiene que ver con el ataque aéreo iraní a Israel

La grabación ya había sido compartida en redes sociales en febrero y localizada en Siria.

Un video en el que se ve un dron enredado en cables del tendido eléctrico en lo que parece ser una zona rural circula en redes sociales con mensajes que aseguran que corresponde a un aparato que formaba parte de la ofensiva iraní contra Israel, iniciada el 13 de abril de 2024, que falló en llegar a su objetivo. Sin embargo, en realidad la grabación había sido compartida en internet en febrero de este año y localizada en Siria.

PUBLICIDAD

“Errores de cálculo. Pequeñas dificultades. Los drones iraníes enganchados en los cables eléctricos. #IranAttack #Iran #Israel”, dice un post compartido en X (antiguo Twitter) el 14 de abril y que sumaba más de 12,000 reproducciones cinco días después. “Uno de los drones iraníes quedó atrapado en cables de postes eléctricos en Irak”, “Un dron iraní que quedó colgado de los cables de electricidad sin alcanzar su objetivo”, señalan también publicaciones en Instagram y Facebook.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google y encontramos una publicación de X en una cuenta sobre estrategias políticas y militares en Oriente Medio que explica que el video es de febrero y fue grabado en Siria.

Con esa información, hicimos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y hallamos también un post en X de una periodista de la BBC en el que señala igualmente que el video fue compartido inicialmente en febrero y proviene de Siria, además de que agrega una captura de pantalla con la publicación original en X.

Revisamos la cuenta de X de la que proviene esa publicación y encontramos que es un sitio web de noticias de Siria. El post en cuestión fue compartido el 20 de febrero de 2024 y explica que las imágenes corresponden a un dron no identificado que se estrelló en un pueblo “al noroeste de Deir Ezzor".

PUBLICIDAD

La búsqueda con palabras clave también arrojó un par de verificaciones hechas en inglés que desmienten que se trate de un dron iraní lanzado contra Israel.

Conclusión

Es falso que las imágenes de un dron enredado un el tendido eléctrico correspondan a un artefacto iraní que no llegó a su objetivo durante el ataque a Israel lanzado el pasado fin de semana. El video circula en redes sociales desde febrero de 2024 y fue relacionado con el accidente de un dron no identificado en un pueblo de Siria. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: