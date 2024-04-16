Cambiar Ciudad
Ese video de aeronaves que surcan un cielo rojo entre disparos no es de aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes: es una animación

Imágenes creadas por computadora como animaciones de la Segunda Guerra Mundial y difundidas originalmente en 2021 han circulado en redes sociales en abril de 2024 en medio del ataque de Irán a Israel.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
La misma grabación fue compartida en 2022 como si fuera de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Instagram.

Ese video en el que se ve el cielo rojo, entre cientos de disparos que se dirigen desde la tierra a aeronaves que parecen surcar el aire no muestra aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes que se dirigían a Israel en abril de 2024 ni tiene nada que ver con el actual conflicto entre Irán e Israel, como aseguran publicaciones en redes sociales. En realidad, se trata de un contenido creado por computadora que circula desde 2021.

“Aviones británicos y estadounidenses están interceptando drones iraníes que se dirigen a Israel”, “Última hora: Reino Unido y Francia interceptan drones iraníes”, “¡Conflicto mundial! - #13Abr, Los aviones de combate británicos con base en Chipre han comenzado a ayudar a interceptar misiles iraníes” o “Irán lanza un ataque con decenas de drones contra Israel; gobierno israelí despliega sus sistemas de defensas”, son algunos de los textos que acompañan el video en publicaciones hechas en Instagram y Facebook el 14 de abril de 2024 y que suman miles de “me gusta” dos días después.

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de un fotograma de la grabación, y encontramos que el mismo video fue difundido el 8 de octubre de 2021 en Instagram por el usuario @borisao_blois, quien se identifica como un animador 3D y aclara en la publicación que las imágenes fueron creadas por computadora (al apuntar las siglas CGI, que en inglés corresponden a Computer Generated Imagery). Al final, incluye el hashtag #ww2, que se usa para la Segunda Guerra Mundial (World War II, en inglés).

Este usuario también difundió su creación en octubre de 2021 en sus perfiles en TikTok y YouTube.

Mediante la búsqueda inversa, notamos además que la misma grabación circuló en 2022 como si correspondiera a la guerra entre Rusia y Ucrania, y fue desmentida igualmente entonces por verificadores de Reuters y Full Fact, miembros como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN) .

Conclusión

Es falso que el video en el que se ven aeronaves en un cielo rojo y se observan decenas de disparos corresponda a aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes que se dirigían a Israel en abril de 2024, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las imágenes en realidad fueron generadas por computadora y difundidas originalmente en octubre de 2021 por un animador 3D en sus redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.


