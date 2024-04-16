Ese video de aeronaves que surcan un cielo rojo entre disparos no es de aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes: es una animación

La misma grabación fue compartida en 2022 como si fuera de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ese video en el que se ve el cielo rojo, entre cientos de disparos que se dirigen desde la tierra a aeronaves que parecen surcar el aire no muestra aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes que se dirigían a Israel en abril de 2024 ni tiene nada que ver con el actual conflicto entre Irán e Israel, como aseguran publicaciones en redes sociales. En realidad, se trata de un contenido creado por computadora que circula desde 2021.

“Aviones británicos y estadounidenses están interceptando drones iraníes que se dirigen a Israel”, “Última hora: Reino Unido y Francia interceptan drones iraníes”, “¡Conflicto mundial! - #13Abr, Los aviones de combate británicos con base en Chipre han comenzado a ayudar a interceptar misiles iraníes” o “Irán lanza un ataque con decenas de drones contra Israel; gobierno israelí despliega sus sistemas de defensas”, son algunos de los textos que acompañan el video en publicaciones hechas en Instagram y Facebook el 14 de abril de 2024 y que suman miles de “me gusta” dos días después.

Este usuario también difundió su creación en octubre de 2021 en sus perfiles en TikTok y YouTube.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ven aeronaves en un cielo rojo y se observan decenas de disparos corresponda a aviones británicos y franceses interceptando drones iraníes que se dirigían a Israel en abril de 2024, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las imágenes en realidad fueron generadas por computadora y difundidas originalmente en octubre de 2021 por un animador 3D en sus redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.



