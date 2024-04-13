El ataque aéreo de Irán contra Israel pone a una región delicada al borde del caos

Video Horas de tensión en Israel por el reciente ataque de Irán: “No sabemos qué va a pasar”

Estallidos y sirenas antiaéreas sonaron en Jerusalén la madrugada del domingo (tiempo local) luego de que Irán lanzó cientos de drones y docenas de misiles balísticos hacia Israel, en una misión de represalia sin precedentes que acerca a Oriente Medio aún más a una guerra regional.

PUBLICIDAD

El ataque representa la primera ofensiva militar directa a gran escala de Irán contra Israel, a pesar de décadas de una enemistad que se remonta a la Revolución Islámica de 1979 en el país.

Irán había evitado atacar directamente a Israel, a pesar de los asesinatos selectivos hechos por fuerzas israelíes de científicos nucleares y campañas de sabotaje en sus sitios atómicos. Sin embargo, Irán ha atacado sitios israelíes o vinculados a judíos a través de fuerzas afines desde el exterior.

La guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza ha avivado tensiones de una década en Oriente Medio, y cualquier nuevo ataque amenaza con escalar ese conflicto a una guerra regional más amplia.

EEUU observa la evolución de la situación entre Irán e Israel

En diversas zonas de Israel se reportó la activación de sirenas de ataque aéreo, incluyendo el norte y sur de Israel, el norte de Cisjordania y el Mar Muerto, cerca de la frontera con Jordania. El servicio de rescate Magen David Adom de Israel destacó que no hubo reportes de víctimas.

El ejército de Israel asegura que Irán disparó más de 100 drones a su territorio, pero que sus defensas aéreas estaban preparadas para el ataque y se dijo listo para responder. No mencionó los misiles balísticos, que son menos fáciles de derribar, pero Irán aseveró que eran parte del ataque.

Irán había prometido responder a un ataque aéreo del 1 de abril registrado en Siria que mató a dos generales iraníes dentro de un edificio consular iraní. Irán acusó a Israel de estar detrás del ataque. Israel no se ha pronunciado sobre ese atentado.

Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia militar en la región, indicó que brindará apoyo no especificado a Israel.

PUBLICIDAD

Las tensiones entre Israel e Irán crecieron tras la incautación de un barco

Pese a que Tel Aviv y Teherán han experimentado varios choques durante los seis meses de guerra de Israel contra los milicianos de Hamas en la Franja de Gaza, las tensiones no habían escalado a tal grado de lanzar un ataque aéreo de un tercer país.

El sábado se vaticinaba un día difícil entre ambos países luego de que Teherán incautara una embarcación israelí en aguas del Golfo Pérsico, en lo que muchos interpretaron como parte de la respuesta iraní al ataque contra su embajada en Siria.

Las fuerzas marítimas de Guardia Revolucionaria, cuadros militares élites de Irán, interceptaron un portacontenedores operado por una empresa "perteneciente al capitalista sionista Eyal Ofer" en el Golfo Pérsico, informó la agencia oficial iraní IRNA.

Varios comandos abordaron el barco 'MSC Aries'. Los hombres descendieron en rapel desde un helicóptero sobre un portacontenedores afiliado a Israel cuando se encontraba "cerca del estrecho de Ormuz" y se apoderaron del buque, dice la agencia.

Desde 2019, Irán ha protagonizado una serie de incautaciones de buques, y se le han atribuido ataques a embarcaciones en medio de las actuales tensiones con Occidente por el rápido avance de su programa nuclear.

Tras el anuncio de la toma del buque, Israel advirtió que Irán "sufriría las consecuencias" de cualquier escalada. "Estamos listos para reaccionar", aseguró el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Mientras que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el país ha incrementado su capacidad de defensa y ataque ante la posibilidad de "un ataque planificado por Irán y sus representantes contra el Estado de Israel". "Estamos decididos a defender a nuestros ciudadanos contra el terrorismo (de Irán) y sabremos cómo responder", añadió.

PUBLICIDAD

La respuesta internacional ante la escalada en el conflicto entre Israel e Irán

En un comunicado emitido por la agencia de noticias estatal IRNA de Irán el sábado por la noche, la Guardia Revolucionaria paramilitar del país reconoció haber lanzado “docenas de drones y misiles hacia los territorios ocupados y las posiciones del régimen sionista”.

Ante el ataque, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo en un comunicado que “Irán ha iniciado un ataque aéreo contra Israel” y agregó que “Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán”.

También el presidente Joe Biden sostuvo una reunión de directores del Consejo de Seguridad Nacional para discutir el ataque en curso y expresó que redes sociales que EEUU brindaría un apoyo “férreo” a Israel.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, condenó la "temeraria" acción de Irán y prometió que su gobierno "seguirá defendiendo la seguridad de Israel".

Mientras que el Ministerio de Defensa declaró que había desplazado a la región varios aviones de combate adicionales preparados para "interceptar cualquier ataque aéreo dentro de su radio de acción".

Francia se hizo eco del compromiso con la seguridad de Israel. "Al decidir emprender esta acción sin precedentes, Irán ha alcanzado un nuevo nivel de desestabilización", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne.

También Egipto, que actúa habitualmente como mediador entre Israel y los palestinos, declaró estar en "contacto directo con todas las partes en conflicto para intentar contener la situación".

PUBLICIDAD

Israel preparado para el ataque iraní

Israel cuenta con sistemas de defensa antimisiles capaces de derribar misiles balísticos. Sin embargo, en un ataque masivo con múltiples drones y misiles, la probabilidad de que un proyectil evada el sistema es mayor.

Irán tiene un vasto arsenal de drones y misiles. Videos en línea compartidos por la televisión estatal iraní supuestamente mostraban drones de ala delta que se asemejan a los Shahed-136 iraníes utilizados durante mucho tiempo por Rusia en su guerra contra Ucrania. Los drones que vuelan lentamente llevan bombas. Ucrania ha utilizado con éxito tanto misiles tierra-aire como fuego terrestre para derribarlos.

Israel cuenta por su parte con varias capas de defensa aérea capaces de interceptar una variedad de amenazas, desde misiles de largo alcance hasta drones y misiles de corto alcance.

El sábado temprano, el ejército israelí anunció la cancelación de clases y la limitación de reuniones públicas a no más de 1,000 personas como medida de precaución.

Mira también: