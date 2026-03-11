Noticias Inflación en Estados Unidos: cuánto subió el CPI y qué servicios y productos aumentaron de precio Los datos muestran que la inflación se mantiene estable en términos anuales, aunque distintos bienes y servicios continúan registrando aumentos en sus precios, lo que refleja un proceso gradual de ajuste en el costo de vida para los consumidores estadounidenses



La inflación anual en Estados Unidos se mantuvo sin cambios durante febrero de 2026, aunque diversos bienes y servicios continúan encareciéndose, según el informe más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ( BLS, por sus siglas en inglés).

¿Cuánto subió la CPI en Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte publicado el miércoles 11 de marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos ( CPI-U, por sus siglas en inglés) aumentó un 0,3 % en febrero sobre una base ajustada estacionalmente, luego de haber subido un 0,2 % en enero de este año.

En términos interanuales, el índice general registró un aumento del 2,4 %, el mismo nivel observado en el periodo de 12 meses que concluyó en enero.

¿Qué sectores y productos aumentaron costos?

Aunque la inflación muestra señales de estabilidad, el reporte del BLS confirma que varios sectores clave siguen registrando incrementos en sus precios, mientras otros productos presentan descensos. En N+ Univision te compartimos cuáles son, según el informe del BLS.

Vivienda y servicios impulsan alza mensual

El índice de vivienda fue el principal factor detrás del aumento mensual de la inflación, según el BLS. Durante febrero, este rubro subió un 0,2 %, reflejando el peso que continúa teniendo el costo de la vivienda en el gasto de los consumidores.

Dentro de este sector, el alquiler equivalente de los propietarios también aumentó un 0,2 %, mientras que el índice de alquiler subió un 0,1 %, el incremento mensual más bajo registrado desde enero de 2021. En contraste, el alojamiento fuera del hogar -que incluye hoteles- aumentó un 1,0 % durante el mes.

En el sector salud, los precios de la atención médica aumentaron un 0,5 % en febrero. Los servicios hospitalarios subieron un 0,6 % y los servicios médicos un 0,3 %, mientras que el índice de medicamentos recetados registró una ligera disminución del 0,2 %.

Otros rubros que mostraron incrementos fueron la ropa, que subió un 1,3 %; el mobiliario y funcionamiento del hogar, con un aumento del 0,3 %; las tarifas aéreas, que crecieron un 1,4 %; y la educación, que registró un incremento del 0,2 %.

Por el contrario, los índices de comunicaciones bajaron un 0,5 %, los coches y camiones usados cayeron un 0,4 %, los seguros de vehículos de motor disminuyeron un 0,3 % y el cuidado personal retrocedió un 0,2 %. El índice de vehículos nuevos se mantuvo sin cambios durante el mes.

Aumentos en frutas, bebidas y dulces

El índice general de alimentos aumentó un 0,4 % en febrero, el mismo ritmo que el índice de alimentos para el hogar, de acuerdo con el reporte del BLS. Dentro de las tiendas de comestibles, varios productos registraron incrementos importantes.

El índice de dulces y chicles subió un 3,7 %, mientras que el de frutas y verduras aumentó un 1,4 %. Las bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 0,8 %, al igual que la categoría de otros alimentos en el hogar.

En contraste, los productos lácteos y afines disminuyeron un 0,6 %, con una caída del 1,2 % en el índice de quesos. También bajaron los cereales y productos de panadería, que retrocedieron un 0,2 % tras el aumento de 1,2 % registrado en enero. El índice de carnes, aves, pescado y huevos se mantuvo sin cambios durante el mes.

Los alimentos consumidos fuera del hogar también registraron incrementos. Tanto las comidas de servicio limitado como las de servicio completo subieron un 0,3 % en febrero.

En términos interanuales, el índice de alimentos aumentó un 3,1 %. Dentro de este grupo, las bebidas no alcohólicas acumulan un alza del 5,6 %, mientras que frutas y verduras subieron un 2,7 % y los cereales y productos de panadería también registraron un incremento del 2,7 %.

Suben gasolina y gas natural

El índice de energía aumentó un 0,6 % en febrero, luego de haber caído un 1,5 % en enero. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la gasolina subió un 0,8 % durante el mes, mientras que el gas natural registró un incremento del 3,1 %.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el índice general de energía aumentó un 0,5 %. La electricidad acumula un incremento del 4,8 % y el gas natural del 10,9 %, mientras que el precio de la gasolina muestra una caída del 5,6 % en el último año.

Inflación anual se mantiene estable

El informe del BLS señala que, en los últimos 12 meses, el índice general de precios al consumidor subió un 2,4 %, el mismo nivel registrado en enero. Por su parte, el índice subyacente -que excluye alimentos y energía- aumentó un 2,5 % en el mismo periodo.

Dentro de esta medición, el índice de vivienda registra un incremento anual del 3,0 %, consolidándose como uno de los principales factores que siguen presionando el costo de vida en Estados Unidos.

Los datos muestran que la inflación se mantiene estable en términos anuales, aunque distintos bienes y servicios continúan registrando aumentos moderados en sus precios, lo que refleja un proceso gradual de ajuste en el costo de vida para los consumidores estadounidenses.

