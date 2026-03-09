Noticias ¿Subió el dólar hoy en México? Así está el peso este lunes 9 de marzo de 2026 tras dispararse el precio del petróleo Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 9 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio





La importancia del precio del dólar es relevante, ya que con esa información se pueden tomar las mejores decisiones financieras, como con las remesas, compras en línea o cualquier transacción que tenga que ver con el billete verde.

El precio puede llegar a ser sumamente volátil, dependiendo del contexto político y económico; tal es el caso de la guerra entre Estados Unidose Israel contra Irán, que ha ocasionado que los precios del petróleo se disparen. Es por eso que aquí te decimos en cuánto está el precio del dólar hoy lunes 9 de marzo del 2026.

Precio del petróleo se dispara

Este lunes 9 de marzo, el precio del petróleo se disparó, rozando los 120 dólares tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto entre estas naciones ha golpeado los mercados financieros por la amenaza al transporte marítimo en Oriente Medio.

En el caso del precio de un barril de crudo Brent (precio estándar a nivel internacional), tuvo una alza de 119,50 dólares y en el West Texas Intermediate (indicador americano sobre el precio del crudo) llegó a 119,48 dólares por barril.

El presidente Donald Trump ha minimizado la problemática ante la alza del petróleo, señalando que pronto bajarían los precios y que los suministros de Estados Unidos son amplios. Sin embargo, este lunes el precio de un galón de gasolina se posiciona en 3,48 dólares, teniendo un aumento de 50 centavos, y el diésel está a 4,66 dólares por galón, 80 centavos más que la semana pasada.

Las acciones mundiales caen

El Nikkei 225 (índice bursátil de Japón) se desplomó más de un 5% después de que se disparara el precio del petróleo a casi 120 dólares por barril este lunes.

Además, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,6%, hasta 25.343,77, y el índice compuesto de Shanghái bajó un 0,7%, hasta 4.097,69.

El índice de referencia de Taiwán se desplomó un 4,4% y otros mercados regionales también se debilitaron.

El alza del crudo se debe puntualmente a los ataques de estas naciones hacia nuevos objetivos este fin de semana, tal es el caso de que Israel atacó depósitos de petróleo en Teherán, lo que ocasionó que se activaran las alertas ambientales.

¿Cómo cerró el dólar el martes 3 de marzo del 2026?

El viernes 6 de marzo del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.17 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.70 y $18.39 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $16.30 y $17.18 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy lunes 9 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este lunes 9 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $17.85 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $18.15 y $19.10 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.60 y $17.24 pesos mexicanos por cada dólar.