Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este miércoles en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán? Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 11 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





El precio del dólar frente al peso mexicano vuelve a verse afectado este miércoles por la volatilidad de un escenario global dominado por la incertidumbre energética por la guerra en Irán. Los inversionistas siguen de cerca la evolución de un conflicto que ha sacudido los mercados financieros y energéticos en los últimos días y ha reavivado los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Gran parte de la preocupación gira en torno al estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico frente a las costas iraníes por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Los intentos de Irán de bloquear esa ruta podrían tener consecuencias inmediatas sobre los precios de la gasolina y, por extensión, sobre las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano.

Desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero, los mercados han experimentado fuertes oscilaciones. Los precios del crudo llegaron incluso a rozar los 120 dólares por barril a inicios de semana, antes de retroceder parcialmente tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que el conflicto no se prolongará demasiado.

Sin embargo, esa expectativa sigue apareciendo lejana. La retórica entre Washington y Teherán continúa endureciéndose y los inversionistas mantienen la cautela ante un escenario en el que la guerra podría seguir afectando el flujo global de petróleo y gas natural.

Petróleo, bolsas y declaraciones de Trump: factores que mueven el dólar

Los precios del petróleo volvieron a subir este miércoles, reflejando la persistente incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba cerca de 5.9 % hasta los 88.38 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte subía más de 5 % hasta los 92.23 dólares.

“Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever”, señaló el analista de CMC Markets Andreas Lipkow, citado por AFP, al describir el clima de incertidumbre que domina actualmente a los mercados.

Las bolsas internacionales reflejaban ese nerviosismo. En Europa, los principales índices abrían en terreno negativo, con caídas en París, Fráncfort, Londres, Madrid y Milán, mientras que en Asia los resultados fueron mixtos, con descensos en Hong Kong y Shanghái y una subida moderada en Tokio.

Los mercados han estado moviéndose al compás de las noticias sobre la guerra. El martes, las bolsas repuntaron y el petróleo cayó tras declaraciones del presidente Trump que apuntaban a un posible final cercano del conflicto, aunque las tensiones volvieron a aumentar en las últimas horas.

En paralelo, los gobiernos de las principales economías del mundo siguen atentos al impacto energético del conflicto. Los países del G7 afirmaron este miércoles que están dispuestos a tomar “todas las medidas necesarias”, incluida la liberación de reservas estratégicas de petróleo en coordinación con la Agencia Internacional de Energía, para estabilizar los mercados.

Cuánto cotiza el dólar hoy frente al peso mexicano

En este contexto de volatilidad internacional, el peso mexicano se mantiene relativamente estable frente al dólar en el mercado cambiario.

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el dólar se cotiza alrededor de 17.5037 pesos mexicanos por unidad en operaciones del mercado internacional de divisas.

Como ocurre diariamente, el tipo de cambio puede fluctuar a lo largo de la jornada dependiendo de factores como los movimientos del petróleo, las expectativas económicas globales y la evolución del conflicto en Oriente Medio.