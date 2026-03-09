Irán Precio de la gasolina hoy: ¿En cuánto está el galón mientras sube el petróleo por guerra en Irán? El precio de la gasolina continuó con su escalada por la volatilidad en el mercado de la energía desatada por la guerra contra Irán.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen su imparable escalada por la enorme volatilidad en el mercado energético provocada por guerra contra Irán, que ha impulsado con fuerza el precio del petróleo en los últimos días.

Según la American Automobile Association (AAA), el precio promedio nacional del galón de gasolina regular subió este lunes hasta 3,47 dólares, frente a los 2,997 dólares de hace una semana, lo que representa un aumento aproximado de casi un 16 % en sólo siete días.



Esto, en línea con el fuerte aumento reportado en el petróleo. El crudo Brent, referencia internacional, llegó a cotizar cerca de 119,50 dólares por barril durante la jornada antes de moderarse hacia los 106 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, también superó brevemente los 119 dólares antes de retroceder hacia los 103 dólares.

Los precios del petróleo alcanzaban estos niveles por primera vez desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos mundiales.

La subida del combustible viene de la mano de las amenazas para la producción y el transporte de petróleo de la guerra en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca del 20 % del petróleo mundial, se ha visto afectado por la amenaza de ataques con misiles y drones, lo que ha frenado el paso de petroleros que transportan crudo y gas desde varios países del Golfo.

Además, varios productores de la región, entre ellos Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han reducido su producción mientras los tanques de almacenamiento se llenan debido a las dificultades para exportar.

El encarecimiento del petróleo y del gas natural ya está presionando los precios de los combustibles y podría trasladarse aún más a las estaciones de servicio si la tensión en la región persiste, con efectos sobre el transporte, la inflación y el gasto de los hogares.

