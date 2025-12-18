ÚLTIMA HORA Inflación La inflación se desacelera más de lo esperado, pero el cierre del gobierno posiblemente distorsionó el dato El índice de precios al consumidor subió 2.7% en los últimos 12 meses hasta noviembre, dijo la oficina de estadísticas, que no pudo recoger datos en octubre y había demorado la divulgación de este informe debido al cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.



La inflación se desaceleró de forma inesperada en Estados Unidos según el nuevo informe hasta noviembre, pero el cierre del gobierno afectó la recopilación de datos y posiblemente distorsionó la lectura de uno de los factores económicos que más pesa sobre los hogares en el país.

El índice de precios al consumidor (CPI por su sigla en inglés) subió 2.7% en los últimos 12 meses hasta noviembre, dijo la oficina de estadísticas (BLS por su sigla en inglés), que no pudo recoger datos en octubre y había demorado la divulgación de este informe debido al cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Esa oficina no pudo tampoco dar cifras mes a mes como suele hacer por esa razón.

Pero el informe al menos arroja nuevamente luz sobre la trayectoria de la inflación, sobre todo a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) que evalúan con cautela si frenan su seguidilla de recortes de la tasa clave de interés o si pueden continuarlos gradualmente cuando sea necesario para apoyar una debilitada creación de empleos.

La cifra de inflación más suave de lo esperado supone también un alivio para las personas que sienten que el dinero no les alcanza y resienten la trayectoria del costo de la vida en el país.

De las cifras que dio BLS, entre lo que más subió en los 12 meses hasta noviembre fueron la electricidad (+6.9%), los vehículos usados (+3.6%), los servicios del cuidado médico (+3.3), los alquileres (+3%) y los alimentos (+2.6%).

"Los datos del CPI de noviembre tienen que ser abordados con cautela, dado que su recopilación fue reanudada apenas el día 14 tras el cierre del gobierno. El hecho de que los datos se hayan comenzado a recoger hacia fines del mes probablemente explica por qué las tarifas aéreas se desplomaron 6.7% entre septiembre y noviembre y por qué los precios subyacentes (que excluyen precios más cambiantes como los de la energía) subieron apenas 0.06%", dijeron economistas de Pantheon Macroeconomics en un comentario inicial tras la divulgación del reporte.

"Una proporción de precios mayor a la usual probablemente se recopiló durante el período de descuentos del 'Black Friday'. Esperamos que tanto los precios de los pasajes aéreos como los precios subyacentes repunten en diciembre", agregaron.

Pese a que el presidente Donald Trump afirma que la inflación "ha bajado" en el primer año de su segundo mandato, la realidad es que el dato del índice de precios al consumidor no dista significativamente del 3% anual en el que estaba en enero.

Tampoco es preciso cuando el mandatario dice que heredó una economía con una inflación "récord", pues los precios se habían enfriado para enero pasado muchísimo desde el 9.1% anual alcanzado a mediados de 2022.

La inflación permanece de forma persistente por encima del objetivo del 2% anual al que apunta el banco central.

En su más reciente conferencia de prensa, el jefe de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que el alza de los precios no se ha desacelerado más debido a las políticas arancelarias de Trump y que, sin las nuevas tarifas, la inflación anualizada ya habría retornado a ese 2% deseado.

