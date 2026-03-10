Irán Precio de la gasolina hoy: ¿cuánto cuesta el galón este martes 10 de marzo 2026? El precio de la gasolina continuó con su escalada por la volatilidad en el mercado de la energía desatada por la guerra contra Irán.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos continúan subiendo con fuerza en el escenario de extrema volatilidad del mercado energético que han provocado la guerra en Irán y las declaraciones del presidente Donald Trump.

El fuerte encarecimiento del combustible coincide con los temores sobre el suministro mundial de petróleo por las amenazas de Irán de atacar cualquier barco que pase el estrecho de Ormuz, estratégico lugar de tránsito de un quinto del crudo de los mercados internacionales.

Analistas advierten que el conflicto podría provocar nuevas presiones sobre los precios. La firma de investigación y consultoría Wood Mackenzie señaló, citada por Reuters, que la guerra está reduciendo actualmente el suministro de petróleo y productos petroleros del Golfo en alrededor de 15 millones de barriles diarios, lo que podría elevar el precio del crudo hasta 150 dólares por barril si la situación se prolonga.

¿Se va a prolongar la incertidumbre que ha provocado que esté subiendo la gasolina?

Si efectivamente se produce la temida escalada del precio del barril de crudo, esto tendrá sin duda un impacto directo en la gasolina, a medida que las refinerías y distribuidores ajustan sus costos al encarecimiento del crudo. La escalada de los combustibles tendrá también un efecto inflacionario en toda la economía.

Las subidas fuera de control vividas el lunes parecieron contenerse cuando el presidente Donald Trump salió a decir que esperaba un pronto final para el conflicto en Irán, al que se refirió como una "excursión en Oriente Medio".

Pero las tensiones se intensificaron cuando poco después retomó su retórica amenazante y, en concreto, lanzara duras advertencias a Irán si trataba de interrumpir el suministro energético global, en clara referencia al tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

¿En cuánto está el galón de gasolina este martes?

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico, está gravemente perturbado por la guerra. Según el diario The New York Times, Qatar pareció rechazar los planes de Trump de utilizar la Armada para asegurar el tránsito, afirmando que la prioridad debería ser detener los ataques a las instalaciones energéticas de la región.

En su intento de contener los precios, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación "positiva", según él, con su par ruso Vladímir Putin. El crudo ruso está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria de Irán fue redoblar su apuesta y advertir que se disponía a impedir la salida de petróleo desde Oriente Medio mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes.

La American Automobile Association (AAA) estima que este martes 10 de marzo de 2026 el precio promedio nacional del galón de gasolina regular es $3.539, frente a los $2.921 registrados hace un mes. Esto representa un aumento de más de 60 centavos por galón, equivalente a cerca de un 21 % en ese periodo.

