Irán

Guerra en Irán dispara precios del petróleo: ¿En cuánto está el barril este lunes 9 de marzo 2026?

El precio del petróleo se disparó este lunes en medio de la guerra en Oriente Medio. La escalada del conflicto y el riesgo para el suministro energético mundial llevaron a los países del G7 a reaccionar.

Los precios del petróleo registraron fuertes subidas este lunes 9 de marzo de 2026 en los mercados internacionales en medio de la intensificación de la guerra en Oriente Medio, que ya entró en su segunda semana y amenaza la producción y el transporte de energía en una de las regiones clave del golfo Pérsico.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, llegó a cotizar a unos 119.50 dólares en las primeras horas de la jornada. Más tarde retrocedió y se negociaba cerca de los 106 dólares por barril, todavía con un alza cercana al 14 % respecto al cierre del viernes.

El West Texas Intermediate (WTI), principal referencia del petróleo estadounidense, también subió con fuerza. Superó brevemente los 119 dólares por barril, aunque luego cayó hasta situarse alrededor de los 103 dólares.

A pesar de los crecientes temores a que se agraven los problemas de suministro causados por la guerra lanzada contra Irán por Israel y EEUU, las subidas comenzaron a moderarse en cuanto se supo que el G7 podría recurrir a las reservas estratégicas.

El G7 evalúa liberar reservas estratégicas

Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron este lunes por videoconferencia para evaluar la posibilidad de recurrir a reservas estratégicas de petróleo con el fin de aliviar la presión sobre los precios.

En la reunión participaron representantes de Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que intentan alcanzar un acuerdo pese a las diferencias entre sus economías.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el uso de reservas estratégicas “es una opción contemplada”, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió levantar sanciones al petróleo ruso para aumentar la oferta en el mercado.

En Bruselas, la Comisión Europea estimó este lunes que no hay riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa".

"Todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días (...) Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen estas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora", indicó una portavoz.

La guerra contra Irán llega a Turquía

Este lunes, depósitos de petróleo ardían en Teherán después de ataques nocturnos atribuidos a Israel. Varios países productores del Golfo han reducido su producción ante las dificultades para exportar crudo por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo mundial y que se ha visto afectado por la amenaza de ataques con misiles y drones.

Además, la guerra sigue ampliando sus efectos en la región. Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, el segundo incidente de este tipo en cinco días.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que el proyectil fue neutralizado en el Mediterráneo oriental y que fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia de Gaziantep sin causar víctimas.

Desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense el 28 de febrero, Teherán ha respondido con ataques contra objetivos en distintos puntos de Oriente Medio, incluidos territorios de países del Golfo.

Con información de AP y AFP

