¿Cuál es la tarjeta Bienestar para inmigrantes 2026? Lista de beneficios para personas en EEUU

Para miles de mexicanos que viven en Estados Unidos, enviar dinero a sus familias en México es una actividad cotidiana. En medio de esa necesidad, el gobierno mexicano implimentó la tarjeta de Financiera para el Bienestar, conocida como Finabien. En N+ Univision te compartimos cuál es para personas inmigrantes y la lista de beneficios.

Este instrumento financiero se ha convertido en una opción para las personas inmigrantes o migrantes que buscan administrar su dinero, enviar remesas y realizar pagos desde Estados Unidos hacia México de forma rápida y segura, según el Gobierno de México.

¿Cuál es la tarjeta Finabien para inmigrantes?

La tarjeta Finabien es un producto financiero creado por Financiera para el Bienestar, institución pública mexicana que ofrece servicios financieros a personas dentro y fuera del país.

Esta tarjeta está diseñada para que mexicanos que viven en Estados Unidos puedan manejar su dinero de forma digital y realizar transferencias hacia México con mayor facilidad. Al tramitarla en los consulados mexicanos, se entregan dos tarjetas:

Finabien México.

Finabien Estados Unidos.

Ambas funcionan de manera complementaria para permitir transferencias entre los dos países.



Beneficios de la tarjeta Finabien en Estados Unidos

La tarjeta ofrece varias funciones para administrar dinero entre ambos países. Entre los beneficios se encuentran:

Recibir dinero desde Estados Unidos.

Permite recibir transferencias de forma casi inmediata y con seguridad desde cuentas en Estados Unidos.

Enviar remesas a México: transferencias de hasta 2,500 dólares diarios, con una comisión aproximada de 2.99 dólares por operación.

Pagar en establecimientos y en línea: la tarjeta puede utilizarse para realizar compras en comercios físicos o plataformas digitales.

Transferencias interbancarias: los usuarios pueden enviar y recibir transferencias mediante el sistema Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) dentro de México.

La aplicación móvil permite revisar movimientos, enviar dinero y gestionar el saldo las 24 horas del día.

Uno de los puntos que destaca el programa es que los fondos depositados en la cuenta pertenecen legalmente al titular, independientemente de su situación migratoria en Estados Unidos.



