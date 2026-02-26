Noticias

Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud

Aunque a simple vista parecen alimentos habituales, el hallazgo ha generado preocupación por sus posibles efectos adversos. En N+ Univision te contamos los detalles y todo lo que necesitas saber

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video FDA retira tres presentaciones de queso cottage Great Value por problemas de pasteurización

Una alerta sanitaria ha encendido las alarmas en Estados Unidos tras detectarse riesgos potenciales en productos de consumo común. Las autoridades advierten que podrían representar un peligro significativo para la salud, incluso en sectores vulnerables de la población.

Aunque a simple vista parecen alimentos habituales, el hallazgo ha generado preocupación por sus posibles efectos adversos. En N+ Univision te contamos los detalles y todo lo que necesitas saber.

PUBLICIDAD

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA, por sus siglas en inglés) informó que identificó una sustancia utilizada para tratar la disfunción eréctil en un producto comestible, así como un posible incumplimiento sanitario en otro alimento distribuido ampliamente en distintos estados del país.

Sirope de chocolate con sildenafilo: ¿Qué es?

Más sobre Noticias

Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?
3 mins

Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?

Estados Unidos
Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para mañana viernes
1 mins

Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para mañana viernes

Estados Unidos
¿Salmonella ahora en mascotas? FDA retira esta comida para perros por posible contaminación
2 mins

¿Salmonella ahora en mascotas? FDA retira esta comida para perros por posible contaminación

Estados Unidos
Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein
4 mins

Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein

Estados Unidos
Manifestantes piden a Escondido romper contrato que autoriza prácticas de ICE en campo policial
5 mins

Manifestantes piden a Escondido romper contrato que autoriza prácticas de ICE en campo policial

Estados Unidos
Tercer juicio de Harvey Weinstein: contrata a los abogados que defienden a 'Diddy' Combs y Luigi Mangione
4 mins

Tercer juicio de Harvey Weinstein: contrata a los abogados que defienden a 'Diddy' Combs y Luigi Mangione

Estados Unidos
¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?
3 mins

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Estados Unidos
FBI arresta a expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU que presuntamente entrenaba a pilotos del ejército chino
2 mins

FBI arresta a expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU que presuntamente entrenaba a pilotos del ejército chino

Estados Unidos
Comando Sur de EEUU despliega su "caballo de batalla", el HC-130J Combat King II, en Puerto Rico
2 mins

Comando Sur de EEUU despliega su "caballo de batalla", el HC-130J Combat King II, en Puerto Rico

Estados Unidos
Abogado de Maduro acusa al Tesoro de EEUU de bloquear licencia para que Venezuela pague su defensa
2 mins

Abogado de Maduro acusa al Tesoro de EEUU de bloquear licencia para que Venezuela pague su defensa

Estados Unidos

De acuerdo con la FDA, la empresa Lockout Supplements inició el retiro voluntario de todos los lotes del sirope de chocolate Boner Bears, luego de descubrirse que contiene sildenafilo, ingrediente que no aparece en la etiqueta.

El sildenafilo es el principio activo de Viagra, medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil y cuyo uso debe estar supervisado por un profesional de la salud. La presencia no declarada de esta sustancia representa un riesgo, ya que puede interactuar con nitratos presentes en medicamentos recetados, como la nitroglicerina, provocando descensos peligrosos en la presión arterial.

Personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas podrían enfrentar mayores riesgos si consumen este producto. Hasta el momento, la compañía no ha reportado efectos adversos relacionados con el retiro.

El producto afectado se comercializa en tubos plásticos de dosis individual bajo el nombre Boner Bears Chocolate Syrup, con el código UPC 000856683570, y fue distribuido a nivel nacional a través de internet entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de febrero de 2026. La empresa ofrece reembolso completo y solicita a los consumidores suspender su uso de inmediato.

PUBLICIDAD

Queso cottage retirado por esta falla

En un caso distinto, la FDA informó que Saputo Cheese USA Inc. retiró voluntariamente determinados lotes de queso cottage de la marca Great Value, ante la posibilidad de que los ingredientes lácteos líquidos no hayan sido completamente pasteurizados conforme a las normas estatales.

El problema fue detectado durante pruebas técnicas realizadas en colaboración con el Departamento de Alimentación y Agricultura de California. Aunque no se han reportado enfermedades, el consumo de productos insuficientemente pasteurizados puede representar un riesgo significativo, especialmente para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

Según la FDA, los productos fueron distribuidos en tiendas Walmart de diversos estados entre el 17 y el 20 de febrero de 2026. Las autoridades recomiendan no consumirlos y devolverlos para obtener un reembolso.

Las investigaciones y medidas de retiro buscan reducir cualquier posible afectación y reforzar los controles de seguridad en la cadena alimentaria.

JICM

Video La FDA investiga casos de hepatitis A por fresas contaminadas
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosFDAAlimentos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX