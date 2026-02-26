Noticias Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud Aunque a simple vista parecen alimentos habituales, el hallazgo ha generado preocupación por sus posibles efectos adversos. En N+ Univision te contamos los detalles y todo lo que necesitas saber

Una alerta sanitaria ha encendido las alarmas en Estados Unidos tras detectarse riesgos potenciales en productos de consumo común. Las autoridades advierten que podrían representar un peligro significativo para la salud, incluso en sectores vulnerables de la población.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA, por sus siglas en inglés) informó que identificó una sustancia utilizada para tratar la disfunción eréctil en un producto comestible, así como un posible incumplimiento sanitario en otro alimento distribuido ampliamente en distintos estados del país.

Sirope de chocolate con sildenafilo: ¿Qué es?

De acuerdo con la FDA, la empresa Lockout Supplements inició el retiro voluntario de todos los lotes del sirope de chocolate Boner Bears, luego de descubrirse que contiene sildenafilo, ingrediente que no aparece en la etiqueta.

El sildenafilo es el principio activo de Viagra, medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil y cuyo uso debe estar supervisado por un profesional de la salud. La presencia no declarada de esta sustancia representa un riesgo, ya que puede interactuar con nitratos presentes en medicamentos recetados, como la nitroglicerina, provocando descensos peligrosos en la presión arterial.

Personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas podrían enfrentar mayores riesgos si consumen este producto. Hasta el momento, la compañía no ha reportado efectos adversos relacionados con el retiro.

El producto afectado se comercializa en tubos plásticos de dosis individual bajo el nombre Boner Bears Chocolate Syrup, con el código UPC 000856683570, y fue distribuido a nivel nacional a través de internet entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de febrero de 2026. La empresa ofrece reembolso completo y solicita a los consumidores suspender su uso de inmediato.

Queso cottage retirado por esta falla

En un caso distinto, la FDA informó que Saputo Cheese USA Inc. retiró voluntariamente determinados lotes de queso cottage de la marca Great Value, ante la posibilidad de que los ingredientes lácteos líquidos no hayan sido completamente pasteurizados conforme a las normas estatales.

El problema fue detectado durante pruebas técnicas realizadas en colaboración con el Departamento de Alimentación y Agricultura de California. Aunque no se han reportado enfermedades, el consumo de productos insuficientemente pasteurizados puede representar un riesgo significativo, especialmente para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

Según la FDA, los productos fueron distribuidos en tiendas Walmart de diversos estados entre el 17 y el 20 de febrero de 2026. Las autoridades recomiendan no consumirlos y devolverlos para obtener un reembolso.

Las investigaciones y medidas de retiro buscan reducir cualquier posible afectación y reforzar los controles de seguridad en la cadena alimentaria.

