Elon Musk Musk, la persona más rica en la historia: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla? El dueño de Tesla tuvo un incremento histórico en su fortuna; te compartimos a cuánto asciende y quiénes están en el top 5 de multimillonarios

Video En 1 minuto Noticias de Negocios en N+ Univision: ¿Elon Musk de vuelta ante la justicia?

El empresario Elon Musk fue nombrado en la lista de multimillonarios del mundo publicada por Forbes, en N+ Univisión, te compartimos de cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla, quien es la persona más rica en la historia.

La lista se trata de la edición anual número 40 y abarca la clasificación definitiva de las personas más ricas del mundo, en la que analiza las mayores fortunas del planeta y los cambios económicos que influyen en ellas.

PUBLICIDAD

Esta es la fortuna récord de Elon Musk

El patrimonio neto del dueño de Tesla, SpaceX y la red social X fue estimado en 839 mil millones de dólares, una cifra histórica que fue impulsada principalmente por el crecimiento de sus empresas.

En ese sentido, Forbes precisó que aumentó su riqueza en aproximadamente 500 mil millones de dólares en solo un año.

El crecimiento de su patrimonio está relacionado con el aumento del valor de Tesla en los mercados y con el fuerte impulso de SpaceX, empresa que además planea salir a bolsa en 2026, lo que podría incrementar aún más su fortuna.

Con este patrimonio, Musk se convirtió en la primera persona en superar los 800 mil millones de dólares.

La lista de Forbes 2026 refleja un aumento sin precedentes en el número y riqueza de los multimillonarios. Este año el ranking incluye 3 mil 428 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares, la cifra más alta desde que se creó la clasificación en 1987.

En conjunto, estas fortunas alcanzaron 20.1 billones de dólares, un aumento significativo frente a los 16.1 billones registrados en 2025.

Según explicó Chase Peterson-Withorn, editor senior de riqueza en Forbes, el crecimiento se debe en gran medida al auge de los mercados financieros y al impacto económico de la inteligencia artificial.

Detrás de Musk aparecen varios líderes del sector tecnológico que dominan el ranking global:

Elon Musk: 839 mil millones de dólares.

PUBLICIDAD

Larry Page: 257 mil millones.

Sergey Brin: 237 mil millones.

Jeff Bezos: 224 mil millones.

Mark Zuckerberg : 222 mil millones.

¿La presidenta de México demandó a Elon Musk?

El pasado mes de febrero de 2026, el empresario tecnológico Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvieron un intercambio de declaraciones, el cual atrajo atención pública y política.

El 24 de febrero de 2026, la mandataria mexicana confirmó que su equipo jurídico analizaba la posibilidad de iniciar acciones legales contra el dueño de Tesla y la red social X, luego de comentarios difundidos en esa plataforma, también aseguró que a ella le importa únicamente lo que diga "el pueblo".

Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.



Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum señaló que el tema estaba siendo revisado por abogados del gobierno, luego de ser cuestionada sobre lo que dijo el hombre más rico del mundo.

Video Beyoncé se convierte en multimillonaria gracias a su gira 'Cowboy Carter'