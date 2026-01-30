Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto
El presidente Donald Trump anunció el despido del comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales a quien lanzó una dura crítica sobre su desempeño. ¿Quién se quedará en su lugar?
El presidente Donald Trump anunció el despido del comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales a quien lanzó una dura crítica sobre su desempeño. En su lugar, nominó al economista Brett Matsumoto como nuevo titular.
Durante muchos años, la Oficina de Estadísticas Laborales, bajo la dirección de personas débiles y estúpidas, ha estado FRACASANDO a las empresas, los legisladores y las familias estadounidenses al publicar cifras MUY inexactas. Por eso despedí al excomisionado y me complace nominar al talentosísimo Brett MatsumotoDonald Trump, presidente de EEUU
La nominación deberá tener el visto bueno del Senado y, de acuerdo con el presidente Trump, deberá solucionar el largo historial de problemas en el BLS.
Información en desarrollo...