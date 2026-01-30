Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto

Durante muchos años, la Oficina de Estadísticas Laborales, bajo la dirección de personas débiles y estúpidas, ha estado FRACASANDO a las empresas, los legisladores y las familias estadounidenses al publicar cifras MUY inexactas. Por eso despedí al excomisionado y me complace nominar al talentosísimo Brett Matsumoto

Donald Trump, presidente de EEUU