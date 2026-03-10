Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes en medio de la volatilidad del petróleo?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 10 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio

El precio del dólar es una referencia clave para millones de personas en México porque influye en el costo de productos importados, combustibles, electrónicos y otros bienes que dependen del comercio internacional, por no hablar de las remesas.

Este martes, la atención de los mercados sigue puesta en la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que la guerra podría terminar antes de lo previsto, sirvieron para llevar algo de calma a los precios del petróleo y propiciaron un rebote en los mercados bursátiles.

Aquí te contamos en cuánto está el precio del dólar hoy martes 10 de marzo del 2026.

Las declaraciones de Trump frenan el terremoto en los mercados

Las bolsas internacionales reaccionaron con subidas luego de las fuertes pérdidas registradas al iniciarse la semana tras los comentarios de Trump sobre un inminente final de la guerra contra Irán, dando esperanzas a que no se vaya a prolongar tanto como se temía.

“Hicimos una pequeña excursión” a Oriente Medio “para deshacernos de algo de maldad, y creo que verán que va a ser una excursión a corto plazo”, manifestó el mandatario poco antes de, durante una conferencia de prensa posterior, augurar que los peores combates aún podrían estar por venir y amenazar con intensificar la ofensiva si Irán hace cualquier “intento por detener el suministro mundial de petróleo”.

Video Donald Trump califica el alza en los precios de la gasolina como un sacrificio necesario por la paz


Con esto, la actualidad económica sigue marcada por la volatilidad y el temor a que el conflicto afecte rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esa zona podría provocar nuevas presiones inflacionarias a nivel global.

El encarecimiento del crudo también tiene efectos directos sobre los hogares y las empresas. Si los precios energéticos permanecen elevados por un periodo prolongado, aumentan los costos de transporte, producción y distribución de bienes, lo que termina trasladándose a los consumidores a través de precios más altos.

Al mismo tiempo, los bancos centrales enfrentan un escenario complejo. Un repunte sostenido de la inflación podría obligarlos a mantener tasas de interés elevadas o incluso endurecer su política monetaria, lo que podría frenar la actividad económica global y aumentar la volatilidad financiera.

¿En cuánto está el dólar hoy en México?

Este martes 10 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en 17.7687 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con datos del Banco Central de México (Banxico).

Como ocurre diariamente, el tipo de cambio puede variar a lo largo de la jornada según la actividad en los mercados internacionales, los precios del petróleo y las expectativas económicas globales, factores que en los últimos días han estado marcados por la tensión y la volatilidad.

