Sube precio de la gasolina, pero ¿cómo gastar menos? Tips para ahorrar combustible

La última vez que el crudo estuvo casi a 120 dólares fue en el año 2022 por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Donald Trump califica el alza en los precios de la gasolina como un sacrificio necesario por la paz

Este lunes 9 de marzo del 2026, el precio promedio de la gasolina subió a 3,48 dólares, casi 50 centavos más que hace una semana, tras dispararse el precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Cuando aumentan los costos de la energía, afecta a la inflación y a la economía de miles de personas; es por eso que te daremos algunos tips para que puedas gastar menos combustible.

Se dispara el precio del petróleo

Los precios del petróleo subieron este lunes, alcanzando casi los 120 dólares por barril, debido a la guerra que comenzó el pasado sábado, en donde Estados Unidos e Israel perpetraron varios ataques contra Irán.

Al presidente Donald Trump le preguntaron el sábado si se iba a poder recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, a lo que el mandatario le restó importancia diciendo que los suministros de Estados Unidos eran amplios y que los precios bajarían pronto.
Tan solo el precio del gas tuvo un incremento de 3,34 dólares por 1.000 pies cúbicos y en su cierre del viernes había sido de 3,19 dólares.

Aumenta el precio de la gasolina en el sudeste asiático

Este aumento en los precios del petróleo ha generado que en el sudeste asiático haya largas filas en las gasolineras.

En tanto, el presidente surcoreano Lee Jae Myung señaló sanciones para refinadores de gasolineras y dijo que sería prudente encontrar alternativas a los suministros que tienen que pasar por el estrecho de Ormuz.

El S&P 500 (índice bursátil más importante del mundo) cayó un 0,5% después de haber bajado hasta un 1,5% esta mañana. El Promedio Industrial Dow Jones perdía 365 puntos, o 0,8%, y el índice compuesto Nasdaq estaba 0,1% más bajo.

Video ¿Por qué hay volatilidad de los precios de la gasolina? Barril de petróleo oscila en los $100 y $120

¿Cómo puedo consumir menos gasolina?

De acuerdo con el vocero de American Automobile Association, AAA, Andre El Khouri, una de las maneras en las que se puede estar al tanto y tener un costo menor en las gasolineras es bajando la app de la AAA, la cual señala qué gasolineras podrían tener el combustible a menor precio.

También otras recomendaciones que se hacen son:

  • Retirar del vehículo cualquier objeto pesado.
  • No conducir agresivamente (a exceso de velocidad o con cambios bruscos).
  • No aprietes tanto el acelerador.
  • Apaga el motor en largas esperas.
  • Evita salir en horas pico de tránsito.
  • Agenda tus actividades para que las hagas todas en un viaje.

Precio del petróleo se recupera

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el barril de crudo Brent retrocedió a 99,26 dólares, sin embargo, sigue representando un incremento comparado con el viernes del 7,1%. Cabe mencionar que el mercado bursátil estadounidense se recupera rápido de los conflictos militares y los precios del petróleo no se mantienen al alza por tanto tiempo.

De acuerdo con Sameer Samana, jefe de acciones globales y activos reales en Wells Fargo Investment Institute, cree que el problema de escasez del petróleo se revertirá en los siguientes meses.

ALM

