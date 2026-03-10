Por fin, baja precio del petróleo: ¿Qué pasó y cuánto cuesta el barril este martes?

Este martes 10 de marzo del 2026, el precio del petróleo bajó, después de que presentó su precio más alto en años, que ayer llegó a casi 120 dólares por barril.

El precio del crudo estaba afectando la economía de los países y las acciones a nivel mundial. Por lo que aquí te contamos, la razón de que bajara su costo y en cuánto está ahora cada barril.