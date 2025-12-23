Illinois Gobierno federal demanda al gobernador de Illinois por leyes que protegen a los inmigrantes El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, por las nuevas leyes estatales destinadas a proteger a los inmigrantes en los juzgados, hospitales y guarderías. Se argumentó que las leyes son inconstitucionales y "amenazan la seguridad de los agentes federales".

El Departamento de Justicia presentó el lunes una demanda contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, por las nuevas leyes estatales destinadas a proteger a los inmigrantes en los juzgados, hospitales y guarderías.

Pritzker firmó a principios de este mes un conjunto de leyes que prohíben las detenciones civiles en los juzgados y sus alrededores en todo el estado y exigen a los hospitales, guarderías y universidades públicas que dispongan de procedimientos para gestionar las operaciones civiles de inmigración y proteger la información personal.

Las leyes, que entraron en vigor de inmediato, también establecen medidas legales para las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados durante la actuación de los agentes federales en el área de Chicago, incluyendo una indemnización de 10,000 dólares para quienes hayan sido arrestados ilegalmente mientras intentaban asistir a un proceso judicial.

Los defensores de los inmigrantes y los abogados han aplaudido la legislación, afirmando que muchos inmigrantes evitaban los juzgados, los hospitales y las escuelas por miedo a ser detenidos.

La "Operación Midway Blitz" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que parece haber concluido en gran medida por ahora, detuvo a más de 4,000 personas. Los datos sobre los detenidos desde principios de septiembre hasta mediados de octubre mostraron que solo el 15% tenía antecedentes penales, y que la gran mayoría eran infracciones de tráfico, delitos menores o delitos graves no violentos.

Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, calificó las leyes como "una decisión valiente".

"Nuestra resistencia colectiva a los ataques violentos de ICE y CBP contra nuestras comunidades va más allá de la respuesta rápida liderada por la comunidad: también incluye soluciones legislativas", afirmó en ese momento.

El Departamento de Justicia sostiene que Pritzker y el fiscal general Kwame Raoul, ambos nombrados en la demanda y ambos demócratas, violaron la Constitución de los Estados Unidos con las leyes, que según ellos "amenazan la seguridad de los agentes federales", según un comunicado emitido el lunes por la noche.

La demanda forma parte de una iniciativa de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, para identificar las leyes estatales y locales que, según la agencia, obstaculizan las operaciones federales de inmigración.

Un portavoz dijo que Raoul y su equipo están revisando la demanda. La oficina de Pritzker no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Al firmar los proyectos de ley, Pritzker reconoció que podrían ser impugnados en los tribunales.

"Sin duda, tienen la capacidad de acudir a los tribunales por ello, pero creo que no solo es una buena ley, sino una gran ley", afirmó Pritzker.