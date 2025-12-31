Kilmar Ábrego García Juez sugiere que la administración Trump impulsó el caso contra Kilmar Abrego después de su deportación errónea ICE no planea detener nuevamente a Kilmar Abrego García mientras se mantenga la orden de la jueza que lo prohíbe.

Video Departamento de Justicia habría presionado para presentar cargos penales contra Kilmar Ábrego García

Una orden judicial hecha pública el martes sugiere que la administración Trump buscó imputar por tráfico de personas a Kilmar Abrego García solo después de su deportación errónea a El Salvador, en contra de lo que han afirmado fiscales federales.

El juez de distrito Waverly Crenshaw, quien puso una audiencia para finales de enero sobre el alegato de los abogados del salvadoreño de que ha sido procesado de manera vengativa, reportó los indicios de que altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington DC estuvieron implicados en la decisión de imputar al inmigrante.

La deportación errónea a El Salvador, la campaña para forzar a la administración Trump a regresarlo y el caso de tráfico humano han convertido a Ábrego García en un elemento central del debate sobre las políticas contra los inmigrantes del gobierno.

Ábrego García ha refutado las acusaciones y ha argumentado que los fiscales lo están atacando de manera vengativa y selectiva. El juez Crenshaw escribió en la orden del martes que Ábrego García tenía suficiente evidencia como para sostener una audiencia sobre el tema, la cual Crenshaw programó para el 28 de enero.

En esa audiencia, los fiscales tendrán que explicar su razonamiento para acusar a Ábrego García, escribió Crenshaw, y si no lo logran, los cargos podrían ser desestimados.

Indicios de acusación vengativa contra Ábrego García

El caso de tráfico de personas contra Ábrego García se origina de una parada de tránsito en 2022 en Tennessee, donde fue detenido por exceso de velocidad. Viajaba con nueve pasajeros en el auto, y los patrulleros estatales discutieron entre ellos la posibilidad de tráfico de personas.

Sin embargo, se le permitió irse solo con una advertencia. El caso fue enviado al Departamento de Seguridad Nacional, pero no hay registro de ningún intento por acusarlo hasta abril de 2025, según los documentos judiciales.

La orden recién revelada del 3 de diciembre del juez Crenshaw obligó al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y sus abogados, aunque no da muchos detalles sobre su contenido.

Anteriormente, Crenshaw encontró que había "algo de evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Citó específicamente una declaración del subsecretario de Justicia Todd Blanche en un programa de Fox News que parecía insinuar que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque había ganado su juicio por deportación indebida.

Rob McGuire, quien era el fiscal federal en funciones para el Distrito Medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque únicamente él tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

Pero en la orden, Crenshaw escribe que "algunos de los documentos indican no sólo que McGuire no tomó decisiones en solitario, sino que de hech o reportó a otros en el Departamento de Justicia, y procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta".

La fiscalía federal para el Distrito Medio de Tennessee emitió un comunicado en el que dijo que "los correos electrónicos citados en la orden del juez Crenshaw, específicamente el correo electrónico del señor McGuire del 15 de mayo de 2025, confirman que la decisión final sobre si procesar fue tomada por fiscales de carrera basados en los hechos, pruebas y práctica establecida del Departamento de Justicia. Las comunicaciones con la Subsecretaría de Justicia sobre un caso relevante son requeridas y rutinarias".

El correo electrónico mencionado fue de McGuire a su personal diciendo que Blanche "quisiera que (Ábrego) García fuera acusado lo más pronto posible", según la orden de Crenshaw.

La orden también muestra que Aakash Singh, quien trabaja bajo Blanche en la subsecretaría de Justicia, contactó a McGuire sobre el caso de Ábrego García el 27 de abril, el mismo día que McGuire recibió un archivo sobre el caso del Departamento de Seguridad Nacional. Eso fue varios días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de Ábrego García el 10 de abril.

El 30 de abril, Singh dijo en un correo electrónico a McGuire que la acusación era una "prioridad principal" para la subsecretaría de Justicia, según la orden. Singh y McGuire continuaron comunicándose sobre la acusación. El 18 de mayo, Singh escribió a McGuire y otros para retener el borrador de la acusación hasta que obtuvieran "autorización" para presentarlo. "La implicación es que la 'autorización' vendría de la subsecretaría", escribe Crenshaw.

Una audiencia sobre la moción para desestimar el caso de tráfico de personas sobre la base de una acusación vengativa está programada para el 28 de enero.

Abrego espera su futuro judicial en libertad

Ábrego García había estado recientemente bajo custodia de inmigración durante tres meses antes de que una jueza ordenara su liberación el 11 de diciembre. En ese momento, el gobierno dijo que planeaba deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

En su orden del 11 de diciembre, la jueza Paula Xinis encontró que los funcionarios de inmigración no tenían un plan viable para remover a Ábrego García de Estados Unidos y señaló que no podía ser detenido indefinidamente.

Emitió una orden separada que prohíbe al ICE volver a detenerlo, al menos por el momento. Después de una audiencia sobre el tema, Xinis ordenó al gobierno presentar un informe que detallara si planeaban arrestar nuevamente a Ábrego García.

El martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) señaló que no planean detener nuevamente al inmigrante mientras se mantenga la orden de la jueza Xinis, pero dejó claro que lo haría si se levanta la orden, escribió Liana J. Castano, directora asistente de operaciones de campo.

Los abogados del salvadoreño han pedido que se desestime el caso y han pedido al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se tomó la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que ocurrió en 2022.

Video ¿Qué se espera para el 2026 en materia migratoria en EEUU? Abogado explica



El presidente Donald Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de deportar a millones de indocumentados, a los que en repetidas ocasiones se refirió como "maleantes" salidos de "cárceles e instituciones mentales".

Al llegar al poder se inició esa campaña de detenciones y deportaciones, la más importante que ha conocido el país en su historia.

En marzo de este año, acompañado de su hijo en el coche, Abrego fue detenido por agentes del ICE y deportado tres días después, junto a más de 250 hombres, a El Salvador.

Ahí ingresó en la megacárcel CECOT. Pero a Abrego la justicia estadounidense le había garantizado que incluso si era deportado algún día, tenía derecho a pedir que no fuera a su país de origen.

Las organizaciones de defensa de los migrantes organizaron una efectiva campaña que desembocó en su regreso a Estados Unidos. Las autoridades inmediatamente abrieron el caso de tráfico de personas en Tennessee.

Naciones como Liberia, Ghana o Uganda fueron consideradas por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones. Costa Rica se ha mostrado abierta a concederle el estatuto de refugiado.

