Donald Trump Juez ordena al gobierno de Trump dar el debido proceso a los inmigrantes venezolanos expulsados a El Salvador La determinación del juez abre una vía para que esos inmigrantes reten en corte la alegación del gobierno de que pertenecen a la pandilla Tren de Aragua y que por eso se les podía expulsar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.



Un juez federal ordenó este lunes al gobierno de Donald Trump dar el debido proceso a los inmigrantes venezolanos expulsados a la cuestionada cárcel Cecot de El Salvador, ya sea con una audiencia judicial o con su regreso a Estados Unidos.

El juez de distrito James Boasberg pidió al gobierno que afine un plan en un plazo de dos semanas para esos inmigrantes expulsados, que se encuentran en Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.

"Los demandantes no debieron haber sido removidos como ocurrió, virtualmente sin una notificación y sin la oportunidad de desafiar las bases de sus remociones, contraviniendo claramente sus derechos al debido proceso", escribió el juez.

Es el desarrollo más reciente de uno de los puntos más cuestionados de la ofensiva antiinmigrante de Trump. Comenzaron a ser expulsados en marzo, después de que el presidente invocó una ley de tiempos de guerra para trasladar a los inmigrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel para pandilleros sumamente cuestionada por activistas que abogan por los derechos humanos.



Dos aviones volaron hasta El Salvador a pesar de que Boasberg dio una orden verbal para que regresaran a Estados Unidos. El juez inició posteriormente una investigación por potencial desacato. Pero la pelea judicial entre las ramas Judicial y Ejecutiva fue pausada por una corte de apelaciones.

El gobierno niega haber incumplido con la orden. La Casa Blanca no dio comentarios de inmediato sobre este último fallo del juez.

Ahora, la determinación de Boasberg, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, abre una vía para que esos inmigrantes reten en corte la alegación del gobierno de que pertenecen a la pandilla Tren de Aragua y que por eso se les podía expulsar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

"Este fallo crucial deja claro que la administración de Trump no puede simplemente enviar a personas a una cárcel en el exterior sin el debido proceso y salirse con la suya. Hay consecuencias", dijo el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), quien representa a los inmigrantes.

