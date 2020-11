Es falso el "Sharpiegate": no se descartaron votos en Arizona porque las boletas fueron completadas con marcador permanente

A la persona que grabó el video se le escucha decir: “Lo que están haciendo es diciéndole a la gente que use marcadores permanentes, de esa forma, esos votos no son contados. Lo están haciendo porque están tratando de sesgar todos los votos allí. Entonces, las personas están viniendo a votar por Donald Trump y esos votos están siendo invalidados”.

En una entrevista en CNN , Hobbs dijo: “Quiero reconocer a los votantes que estén preocupados sobre el conteo de sus boletas. No hay ningún problema en el conteo de las papeletas relacionado con el tipo de bolígrafo que se utilizó para marcarlas. Todas las boletas están siendo contadas. E incluso si las máquinas no pueden leerlas por alguna razón, porque la tinta del marcador se pasó al otro lado [del papel], tenemos otras formas de contarlas. Se van a contar. No hay absolutamente ningún mérito en decir que hubo una conspiración para invalidar las boletas republicanas. Simplemente no es cierto”.