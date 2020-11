Trump tergiversa episodios electorales para hablar erróneamente de fraude

En el estado pendular de Pensilvania, el presidente Donald Trump insistió con sus afirmaciones falsas y engañosas sobre las papeletas y la votación, y aseguró a sus partidarios que "la única forma en que podemos perder, en mi opinión, es [si se produce] un fraude masivo".

En las elecciones de 2020 es la primera vez que los residentes de Pensilvania pueden votar por correo sin una razón específica, gracias a la legislación que promulgó el gobernador Tom Wolf a finales de octubre de 2019. Hasta el 27 de octubre [de 2020], se habían emitido 1.85 millones de boletas electorales por correo en el estado, según el U.S. Elections Project, que dirige Michael McDonald, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida.

En 2018, solo se contabilizaron 186,664 votos por correo, según la Comisión de Asistencia Electoral.

Debido al aumento del voto por correo y a una ley estatal que impide a los funcionarios electorales contar las papeletas hasta el día de las elecciones (3 de noviembre), los expertos advierten que quizás no se sepa quién es el ganador en Pensilvania la noche de las elecciones.

Republicanos en Pensilvania han pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a considerar un caso sobre la fecha límite en el estado para aceptar boletas por correo. El tribunal superior, por una votación de 4-4, confirmó el dictamen de la Corte Suprema del estado de que las boletas electorales enviadas por correo en la fecha de las elecciones (o que se presume se hayan enviado por correo en la fecha de las elecciones) podrían contarse si llegaran antes de las 5 pm. del 6 de noviembre, tres días después del día de las elecciones.

Trump ha hecho declaraciones falsas sobre ese caso también.

Se equivoca en cuanto a los votos de Romney



Trump afirmó falsamente en Allentown que el republicano Mitt Romney no obtuvo votos o casi ningún voto en Filadelfia cuando se postuló contra el presidente Barack Obama en 2012.

Trump, 26 de octubre: "Es por eso que Romney obtuvo casi cero [votos]. Cuando Romney ... en Filadelfia, recuerden que obtuvo casi cero votos. ¿Cómo logró recibir cero votos en una ciudad?".

En realidad, Romney recibió 96,467 votos en la ciudad, alrededor del 14% del total emitido. No es un gran porcentaje, pero Filadelfia es una ciudad profundamente demócrata.

Es similar a como le fue a Romney en Chicago, donde consiguió casi el 15% del total de votos y cero votos en 43 precintos. A Romney le fue incluso peor en Detroit, donde consiguió solo el 2.1% de los votos de esa ciudad.

Hace cuatro años, antes de ser elegido, Trump hizo afirmaciones similares cuestionando cómo algunos distritos no tenían "prácticamente a nadie que vote por los republicanos", sugiriendo que era evidencia de elecciones "amañadas".

Lo cierto es que hubo 50 divisiones en la ciudad donde Romney no recibió votos. La ciudad tenía 1,687 divisiones en ese momento, según el Philadelphia Inquirer. Como ya escribimos, originalmente se pensó que eran 59 divisiones, pero más tarde se descubrió que, de hecho, sí se habían emitido votos para Romney en nueve de las divisiones.

Aunque esto puede resultar sorprendente, Joe DeFelice, quien era el jefe de operaciones del Partido Republicano en Pensilvania para el día de las elecciones, dijo que no había indicios de fraude electoral. Le dijo al Inquirer que es "casi imposible" eliminar votos de una máquina de votación de Filadelfia.

Entonces, ¿qué sucedió? DeFelice dijo que la mayoría de las divisiones fueron en vecindarios de predominancia negra en el oeste y norte de Filadelfia.

"Fue una elección presidencial", dijo DeFelice. "Había un republicano blanco rico compitiendo contra un demócrata negro".





El gobernador no "cuenta los votos"



Como ha dicho sobre otros estados que lideran gobernadores demócratas, como Nevada, Trump afirmó falsamente que el gobernador demócrata de Pensilvania es el responsable de contar las boletas por correo.

Trump, 26 de octubre: "Pero el problema es cómo va a ser él siendo él quien intenta jugar con los sitios que cuentan las papeletas, ¿verdad? Él cuenta las papeletas. Es el gobernador".

Incorrecto. Según la ley de Pensilvania, las juntas electorales del condado tienen la facultad, entre otras cosas, de "seleccionar y equipar" los centros de votación, certificar a los observadores electorales, investigar las denuncias de fraude e irregularidades, contar las boletas electorales y certificar los resultados. El gobernador no tiene autoridad para contar las papeletas.

Observadores electorales



Trump hizo dos afirmaciones falsas sobre una demanda relacionada con los observadores electorales en Filadelfia.

Trump, 26 de octubre: "¿Vieron cómo se pelearon con nosotros porque no querían observadores electorales? Nos llevaron a los tribunales y tuvimos un mal dictamen. (…) Este juez (…) dijo que no, no puede haber observadores electorales. Así que dice que ni siquiera podemos observar mientras cuentan las papeletas. Pero lo vamos a apelar y terminaremos ganando".

En primer lugar, fue la campaña de Trump la que presentó la demanda a principios de octubre, no los funcionarios en Pensilvania. Después de que se le negara el acceso en septiembre, la campaña de Trump demandó a la Junta Electoral del Condado de Filadelfia para que sus representantes de campaña pudieran observar lo que estaba sucediendo en las nuevas oficinas electorales satélite en toda la ciudad. En esas oficinas, las personas pueden registrarse para votar, solicitar y recibir una boleta electoral por correo y, si así lo desean, rellenarla y devolverla en el lugar.

En segundo lugar, el juez Gary Glazer no dictaminó que la campaña no podía tener observadores electorales en los centros de votación reales donde se cuentan los votos. Se puso del lado de los funcionarios locales, quienes dijeron que la campaña de Trump no tenía derecho por ley a enviar a sus representantes a las oficinas satélite de la junta electoral porque los votos no se cuentan en esos lugares.

Como explicó Glazer: "Las únicas actividades que ocurren en las oficinas satélite son el registro de votantes, la solicitud de papeletas por correo que hacen votantes individuales, la entrega de boletas electorales por correo a votantes individuales, la realización privada de votaciones por correo por parte de votantes individuales y la entrega de votantes individuales de sus propias boletas por correo. En las oficinas satélite no se realiza ningún proselitismo, apertura, conteo, recuento, cálculo o registro de boletas electorales, votos o máquinas de votación".

Por lo tanto, concluyó, "dado su alcance, oportunidad y propósito, las oficinas satélite no constituyen centros de votación donde los observadores tienen derecho a estar presentes bajo el Código Electoral".

Una corte de apelaciones de Pensilvania ratificó el dictamen de Glazer el 23 de octubre.

Nueve boletas del ejército en el condado de Luzerne



En Allentown, Trump continuó sus ataques contra las boletas de voto por correo, diciéndole a la multitud que había evidencia de "fraude masivo" en todo el país, y haciendo alusión a "miles de papeletas". Pero el único ejemplo que citó no fue un caso de fraude e involucró apenas nueve votos.

Trump, 26 de octubre: "La única forma en que podemos perder, en mi opinión, es [si se produce] un fraude masivo. Y eso es lo que está sucediendo. Porque en todo el país lo están viendo. Miles y miles de papeletas. ¿Qué hay de las papeletas del ejército que se tiraron a un bote de basura, con el nombre de Trump en ellas?

En Lititz, Trump también afirmó que "botan las papeletas si tienen el nombre de Trump, listo".

Como hemos escrito antes, en septiembre nueve boletas del ejército, de las que se conoce que siete eran para Trump según el Departamento de Justicia, se encontraron en la basura en el condado de Luzerne, Pensilvania, a una hora en auto al noroeste de Allentown. Desde entonces, autoridades estatales y del condado han dicho que las boletas se descartaron por error.

Jonathan Marks, subsecretario de estado para las elecciones, le dijo al Times Leader de Wilkes-Barre que las boletas de voto del ejército y en el extranjero a veces se envían por correo en sobres que no están claramente marcados como boletas electorales.

"Entonces parece que fue una confusión", dijo Marks.

En una declaración del 25 de septiembre, el administrador del Condado C. David Pedri dijo que el incidente involucró a un trabajador temporal contratado que "descartó incorrectamente" el material, lo cual fue descubierto por el director de elecciones del condado el 16 de septiembre, dos días después de que el empleado contratado no identificado comenzara a trabajar en la oficina. Posteriormente, el empleado fue despedido y toda la basura del poco tiempo que pasó en la oficina fue asegurada y registrada.

"Aunque las acciones de este individuo han generado preocupación, la declaración anterior muestra que el sistema de controles y equilibrios establecido en las elecciones de Pensilvania funciona", dijo Pedri. "Se cometió un error, un servidor público lo descubrió y lo denunció a las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal, quienes asumieron el control para garantizar la integridad del sistema en vigor. Los votantes del condado de Luzerne pueden estar seguros de que las elecciones se desarrollarán con transparencia e integridad".

G. Terry Madonna, profesor de asuntos públicos del Franklin & Marshall College en Lancaster, Pensilvania, nos dijo que "no hay estudios serios" que demuestren un fraude electoral generalizado. "No se puede descartar que las autoridades electorales cometan errores, pero no es lo mismo que un fraude", dijo.

Nevada exige firmas



En un mitin en Martinsburg, Trump repitió su afirmación falsa de que los votantes de Nevada no están obligados a firmar sus boletas de voto por correo y que, si las firman, no es necesario verificar las firmas.

Trump, 26 de octubre: "Saben, quieren poner algo en Nevada para que no haya que comprobar las firmas, cosas insignificantes como esa. ¿Verdad?"

Como hemos escrito antes, la ley de Nevada exige que las boletas de votos por correo incluyan las firmas válidas de los votantes, las cuales deben verificar los funcionarios electorales.

Trump está tergiversando los hechos sobre una ley promulgada en agosto por el gobernador demócrata Steve Sisolak mediante la cual se expandió la votación por correo en el estado. La ley sí explicaba con más detalle que las leyes previas los procedimientos para tratar las firmas sospechosas y las disposiciones para permitir a los votantes que las verifiquen. Pero esto no cambió el requisito de las firmas.

Para contrarrestar esta información falsa, la oficina de la secretaria de estado de Nevada Barbara Cegavske, una republicana electa, publicó una hoja informativa en su sitio web sobre "Hechos versus mitos" sobre las elecciones generales de 2020.

"Aunque el proyecto de ley incluía un lenguaje que detallaba cómo se debe realizar la verificación de la firma, el proyecto de ley simplemente tipificó el procedimiento que ya se estaba siguiendo para esa verificación de la firma", dice la hoja informativa. "El proyecto de ley no 'diluyó' ni debilitó el proceso de verificación de firmas".





Tergiversación de un problema de impresión de boletas



En Lititz, Trump hizo una aparente referencia a un problema en el condado de Los Angeles, donde unos 2,100 votantes recibieron accidentalmente boletas electorales por correo que no contenían los nombres de ninguno de los dos candidatos a la presidencia. Pero Trump afirmó que a esas papeletas les faltaba "una cosita, el nombre de Trump" y se refirió a "25,000" boletas electorales.

Trump, 26 de octubre: "Imprimieron papeletas, algunas papeletas, creo que 25,000, se imprimieron para ciertos estados. Les faltaba una cosita, el nombre de Trump. Así que sucedieron muchas cosas malas".

El presidente ya había hecho afirmaciones falsas sobre el asunto en el condado de Los Angeles, incluso en un mitin del 20 de octubre en Pensilvania.

El 5 de octubre, se enviaron por correo alrededor de 2,100 papeletas de voto ausente que no incluían los nombres de ninguno de los dos candidatos presidenciales, según informó Los Angeles Times. Al día siguiente, la oficina del Secretario-Registrador del condado de Los Ángeles dijo que el "error de impresión" afectó a "un recinto en Woodland Hills" y que se había corregido. "Hoy se enviaron por correo papeletas de reemplazo a TODOS los votantes afectados, después de comunicarnos con ellos anoche mediante correo electrónico y llamadas automáticas para informarles del problema".

No pudimos encontrar información alguna sobre el tema de las "25,000" papeletas. Nos comunicamos con la campaña de Trump para informarnos sobre el asunto y aún no hemos recibido una respuesta.

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 27 de octubre de 2020.

