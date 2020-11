¿Por qué no existen los votos legales e ilegales como afirma Trump sin fundamento?

Al mismo tiempo ha exigido que se detenga inmediatamente el conteo de los votos que los electores enviaron por correo de forma anticipada, especialmente en los estados que hoy están siendo determinantes para elegir al presidente de Estados Unidos: Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte. Sin embargo, no es posible detener un proceso electoral que cumple su curso legal con normalidad y sigue las reglas de cada estado sobre los tiempos en los que comienzan a contabilizar sus votos anticipados.

El abogado constitucionalista Angel Leal y analista de elecciones para Univision nos explicó que no hay ninguna razón para hablar de fraude.

“En el caso de Pennsylvania, se solicitaron más de un millón de boletas por correo y en el área metropolitana de Filadelfia se solicitaron más de 400,000 boletas por correo. Hay una posibilidad y un tiempo para impugnar esas solicitudes de boletas; es decir, el Partido Republicano tuvo la oportunidad de impugnar esas solicitudes y no lo hizo, cero”, dijo Leal.

“En el condado de Allegheny --agregó--, impugnaron 237 solicitudes de votos por correo de más de 400,000. Es decir, teniendo la oportunidad hasta el viernes pasado, que fue la fecha tope, de hacerlo, no lo hicieron. Entonces se me hace un poco tarde hacer este tipo de alegatos y creo que una corte lo pudiera ver de esa manera también, porque no agotaron sus recursos administrativos…”.