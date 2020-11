Declaración de Trump en la Casa Blanca: falsedad tras falsedad

La declaración del presidente Trump en la sala de reuniones de la Casa Blanca el jueves por la noche fue una letanía de falsedades y agravios, y, para colmo, con algunas teorías conspirativas infundadas incluidas. He aquí un resumen rápido de las afirmaciones erróneas de Trump.

"Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección".

Pero Trump a menudo califica de ilegales los votos de los demócratas. Recientemente, en agosto, Trump volvió a afirmar que realmente ganó el voto popular en las elecciones de 2016 si no se cuentan los votos "ilegales" que se emitieron.

"Muchos votos llegaron demasiado tarde. Ya he ganado de manera decisiva muchos estados críticos, incluyendo victorias enormes en Florida, Iowa, Indiana, Ohio, por nombrar solo algunos. Logramos esas y muchas otras victorias".



Una vez más, Trump dice que los votos que no se contaron el día de las elecciones no deberían contarse. Pero algunos estados pendulares clave, como Pennsylvania, no pudieron comenzar a contar los votos por correo o en ausencia hasta el día de las elecciones debido a las reglas establecidas por los legisladores republicanos.