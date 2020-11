Publicaciones falsas afirman que un 'trabajador electoral' desechó boletas en Pennsylvania

Una publicación falsa en Instagram dice ser de un trabajador electoral del condado de Erie, Pennsylvania, que afirmó haber botado a la basura más de 100 boletas electorales favorables a Trump. El presidente de la Junta Electoral del Condado de Erie dice que el hombre "no trabaja con el Condado de Erie ni participa de forma alguna en el proceso electoral del Condado de Erie".

La historia completa

La publicación de una persona que dice ser Sebastián Machado declara: "He estado trabajando en una mesa electoral en el condado de Erie, Pennsylvania, toda la mañana. Mucha gente ya ha votado hoy :) ¡¡Ya he desechado más de cien papeletas favorables a Trump!! ¡Pennsylvania se volverá azul en 2020!"

"El condado de Erie ha verificado la lamentable afirmación que una persona compartió en las redes sociales diciendo que está trabajando en la Junta Electoral del Condado de Erie y que está desechando las boletas electorales", dijo Anderson. "La persona que hizo las afirmaciones no trabaja con el Condado de Erie ni participa de forma alguna en el proceso electoral del Condado de Erie. De hecho, la persona no es un votante registrado y se cree que no es residente del Condado de Erie, Pennsylvania".