Wisconsin no reportó una participación de votantes del 101%

¿Se emitieron más votos en Wisconsin que el número de votantes registrados en el estado? No, eso no es cierto. Había 3,684,726 "votantes registrados activos" al 1 de noviembre de 2020, y se han contado 3,297,199 boletas hasta el momento de escribir este artículo. Wisconsin también permite el registro de votantes en persona el mismo día.

[ Nota del editor: al momento de publicar este artículo ya no era posible ver el post en Instagram. ]



Esta afirmación es falsa porque sacó las cifras de contexto y utilizó números antiguos. La cifra de 3,129,000 no es la cantidad de votantes registrados en Wisconsin este ciclo electoral, sino la cantidad de votantes registrados durante el ciclo electoral de 2018, según Ballotpedia, un sitio no partidista. En 2018, votaron 2.7 millones de personas en Wisconsin. No hubo una participación del 101% en Wisconsin en 2018, ni la hubo en 2020.