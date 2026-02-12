ÚLTIMA HORA Noticias México envía ayuda humanitaria a Cuba: arriban buques con suministros en medio de bloqueo El envío se produce tras la advertencia del presidente Donald Trump de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, lo que ha derivado en nuevos racionamientos de energía en territorio cubano

Arriban a Cuba dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria este 12 de febrero de 2026, en plena crisis energética a gravada por el bloqueo de Estados Unidos.

El envío se produce tras la advertencia del presidente Donald Trump de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, lo que ha derivado en nuevos racionamientos de energía en territorio cubano.

México envía alimentos e insumos básicos a Cuba

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), el gobierno mexicano informó que uno de los buques transporta alrededor de 536 toneladas de alimentos. Entre los productos enviados se incluyen leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal.

El segundo buque lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo, destinadas a reforzar el abasto en la isla ante el desabasto provocado por la crisis energética y económica. En total, el envío supera las 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Sheinbaum confirma apoyo pese a gestiones diplomáticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que, mientras continúan las maniobras diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo a Cuba, su gobierno optó por enviar apoyo humanitario para atender las necesidades inmediatas de la población.

Antes del anuncio del mandatario estadounidense, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque hasta ahora no se han detallado oficialmente los motivos de esa decisión.

Crisis energética y sanciones agravan situación en Cuba

Cuba dependía en gran medida del petróleo procedente de Venezuela; sin embargo, esos envíos se detuvieron tras las acciones de Estados Unidos contra ese país sudamericano a inicios de enero. Esta situación ha impactado directamente en la generación eléctrica y en el funcionamiento de servicios básicos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó las amenazas de Washington como un bloqueo energético que afecta el transporte, hospitales, escuelas, turismo y producción de alimentos. A ello se suman las sanciones estadounidenses, que según funcionarios cubanos habrían costado más de 7,500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

