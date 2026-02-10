Noticias

Mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”

Autoridades de México informan que hasta el momento van 4 detenidos por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Rescatan a ocho trabajadores de una mina en Coahuila

Este martes 10 de febrero del 2026, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, dijo que los mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”.

Hasta el momento, de acuerdo con lo dicho por el titular de la SSPC, van cuatro detenidos por la desaparición de los mineros, quienes pertenecen al grupo criminal de Los Chapitos.

Además, informó que la Fiscalía General de la República ( FGR) ya identificó a 5 de los 10 mineros que están privados de la libertad.

Mineros fueron confundidos con delincuentes; descartan extorsión

De acuerdo con las primeras declaraciones de las personas detenidas como presuntas responsables de la desaparición de los mineros, los trabajadores mexicanos fueron confundidos con integrantes de un grupo delictivo antagónico.

De igual manera, García Harfuch mencionó que no se ha tenido ninguna denuncia o queja de que la empresa Vizsla o de algún trabajador que haya sido molestado por grupos criminales.

Video Confirman muerte de 5 mineros secuestrados en México: hallan sus cuerpos en fosas clandestinas

¿Qué pasó?

El 23 de enero del presente año en Sinaloa, 10 trabajadores de una mina fueron privados de su libertad por un grupo criminal.

Algunos de los desaparecidos son ingenieros, técnicos y personal de seguridad, estos mismos fueron reportados tras una denuncia presentada por la empresa con autoridades locales y federales.

Por eso la Fiscalía del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó un despliegue con más de 190 elementos de seguridad, en los cuales incluía a la Marina, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas especiales para localizar a los desaparecidos.


Información en desarrollo


alm

