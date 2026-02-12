Noticias ¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos A través de un comunicado oficial, Moscú confirmó que mantiene contacto permanente con el gobierno cubano para analizar posibles mecanismos de apoyo energético

Video Piden enjuiciar criminalmente al dictador Raúl Castro

La Embajada de la Federación Rusa en Cuba informó el jueves 12 de febrero de 2026 que el Kremlin evalúa distintas alternativas para ayudar a la isla en medio de la actual crisis de combustible.

A través de un comunicado oficial, Moscú confirmó que mantiene contacto permanente con el gobierno cubano para analizar posibles mecanismos de apoyo energético.

Kremlin analiza opciones para apoyar a La Habana

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que se han sostenido conversaciones recientes con las autoridades cubanas para estudiar opciones de asistencia.

“Estamos en contacto con nuestros amigos cubanos y discutiendo las opciones que hay para prestar ayuda al país en medio de la crisis de combustible”, afirmó. Sin embargo, subrayó que, por razones evidentes, muchos detalles no pueden hacerse públicos.

Peskov también respondió a las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que ayuden a Cuba. Aunque aseguró que Moscú no busca una escalada de tensiones, recordó que el intercambio comercial con Washington es “casi inexistente”.

Posible envío de petróleo y riesgos políticos

Según el medio ruso Izvestia, Cuba contaría con combustible suficiente solo para un máximo de tres meses. Ante este escenario, Rusia se prepararía para suministrar petróleo y derivados como ayuda humanitaria.

No obstante, este respaldo podría implicar costos económicos y políticos para Moscú en su relación con Washington. El último envío importante de petróleo ruso a Cuba se realizó en febrero de 2025, con un volumen de 100 mil toneladas financiadas mediante un préstamo estatal de 60 millones de dólares.

De repetirse una entrega similar, analistas estiman que apenas cubriría entre 19 y 20 días de consumo, dada la magnitud actual de la crisis energética en la isla. Además, existe el riesgo de que Estados Unidos detenga petroleros rusos en aguas internacionales, como ya ha ocurrido en operaciones relacionadas con sanciones a Venezuela e Irán.

Crisis de combustible golpea a Cuba

Cuba enfrenta una severa escasez de combustible tras la interrupción de suministros. La falta de gasolina ha provocado largas filas en estaciones de servicio, apagones eléctricos y dificultades en el abastecimiento de agua.

Incluso, se ha advertido a aerolíneas internacionales sobre la falta de combustible para aviones.

El impacto económico es profundo: el turismo se resiente por cierres de hoteles y la población enfrenta un deterioro en las condiciones de vida. Mientras tanto, el posible apoyo energético de Rusia se perfila como un factor clave para aliviar la crisis en la isla caribeña.

