Cartel de Sinaloa

Embajador Johnson reconoce a México tras detención de líder de 'Los Salazar', ligado al Cártel de Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al Gobierno de México por la detención de 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias de “El Flaco” o “Jony”, presunto líder de “Los Salazar”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al Gobierno mexicano por la detención de 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias de “El Flaco” o “Jony”, presunto líder de “Los Salazar”.

A través de su cuenta de X, el embajador indicó que la detención se llevó a cabo luego e que hubo una estrecha cooperación e intercambio de información entre México y Estados Unidos para llevar a cabo la detención de esta agrupación delictiva vinculada con “Los Salazar”, una escisión del Cártel de Sinaloa.

Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas.
Ronald Johnson, embajador de EEUU en México

Caen 30 presuntos delincuentes en Querétaro, México

Autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo de seguridad en el estado mexicano de Querétaro, ubicado en el centro del país, que resultó en la detención de 30 personas, entre ellas un presunto cabecilla de una célula criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, el pasado viernes 6 de febrero de 2026.

El principal detenido es Diego Salazar acusado de ser líder de la organización delictiva conocida como “Los Salazar”, grupo que opera en Querétaro y está vinculado con el Cártel de Sinaloa, según lo reportado por las autoridades federales.

La detención fue el resultado de una investigación de aproximadamente cuatro meses en la que participaron distintas dependencias mexicanas, incluidos la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y autoridades de seguridad de Querétaro.

Durante este trabajo de campo se realizaron análisis de patrones delictivos, vigilancias fijas y móviles, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo criminal.

Las acciones culminaron con la ejecución de 12 cateos simultáneos en domicilios ubicados en la capital de Querétaro. En total, las fuerzas de seguridad capturaron a 21 hombres y nueve mujeres presuntamente vinculados a la venta y distribución de drogas, extorsión, reclutamiento de nuevos integrantes, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto.

La captura de "Los Salazar" en Querétaro representa un golpe relevante en el combate a organizaciones criminales con influencia nacional, ya que evidencia la presencia y las actividades de células ligadas al Cártel de Sinaloa fuera de sus zonas tradicionales de operación en el noroeste del país.

