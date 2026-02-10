Noticias

Liberan a Juan Pablo Guanipa: Hijo del opositor de Venezuela revela dónde está

Este martes se informó de la liberación de Juan Pablo Guanipa, el opositor venezolano. Aquí, todos los detalles

Video Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa y lo capturan horas después

Este martes 10 de febrero 2026 el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha sido liberado por segunda vez, al tiempo que su hijo reveló dónde se encuentra. Aquí te damos todos los detalles.

El aliado de la premio Nobel de la paz , María Corina Machado, ya había vuelto a ser detenido en la madrugada, horas después de ser liberado el domingo 8 de febrero.

¿Por qué volvió a ser detenido Juan Pablo Guanipa?

Juan Pablo Guanipa fue puesto en libertad el domingo 8 de febrero después de estar 9 meses preso por cargos de conspiración.

Sin embargo, la libertad no le duró mucho, ya que al recorrer Caracas en una caravana y exigir nuevas elecciones fue detenido otra vez en la madrugada.

De acuerdo con la Fiscalía la razón de su detención fue porque violó su libertad condicional y había solicitado casa por cárcel.

¿Qué dijo el Hijo?

A través de la cuenta de X de Guanipa , el hijo del opositor venezolano, Ramón Guanipa, confirmó que su padre está en su casa en Maracaibo y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su “trabajo en favor de la libertad de Venezuela”.

“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, finalizó.

