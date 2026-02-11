T-MEC Presidenta de México descarta que Trump se haya retirado del T-MEC Claudia Sheinbaum respondió ante la información sobre que el presidente estaría evaulando salirse del tratado comercial.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este miércoles 11 de febrero de 2026, que su homólogo Donald Trump nunca le ha dicho que Estados Unidos vaya a retirarse del tratado comercial de Norteamérica ( T- MEC), durante las llamadas que han sostenido.

"No hay ningún mensaje en ese sentido", dijo la mandataria mexicana en su conferencia de prensa mañanera, al ser cuestionada sobre un reporte de Bloomberg, según el cual Trump ha considerado en privado abandonar el pacto comercial, del que forman parte Canadá, Estados Unidos y México.

¿Por qué le preguntaron a la presidenta de México sobre la posible salida de Estados Unidos del T-MEC?

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump ha preguntado a sus asesores por qué no debería abandonar el pacto, aunque él mismo lo firmó durante su primer mandato.

El medio, que citó fuentes que pidieron el anonimato, aclaró que el mandatario estadounidense ha evitado indicar de forma explícita que vaya a abandonar el T-MEC.

