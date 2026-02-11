México niega uso de drones en la frontera tras cierre de aeropuerto de El Paso
La presidenta de México, Sheinbaum Pardo, se pronunció luego del cierre temporal en el aeropuerto de El Paso
Video FAA suspende vuelos en El Paso, Texas, hasta el 20 de febrero por motivos de seguridad
Durante su conferencia matutina de hoy, 11 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no hay información sobre drones en la frontera luego del cierre temporal en el aeropuerto de El Paso, Texas.
No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tiene alguna información la FAA o cualquier área del gobierno de EU, puede preguntarle al gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre una comunicación permanente.Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Drones desde México en El Paso "no son inusuales2: congresista
La congresista demócrata por Texas, Verónica Escobar, señaló que la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso no estuvo relacionada con la entrada de drones operados por organizaciones criminales mexicanas, pero que no es algo inusual.
Esto no es nada nuevo. Una incursión de drones desde México es, obviamente, algo que ninguno de nosotros quiere ver, pero no es algo inusual.Verónica Escobar, legisladora demócrata de Texas.
Información en desarrollo.
FBPT
Relacionados: