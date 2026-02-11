mexico

México niega uso de drones en la frontera tras cierre de aeropuerto de El Paso

La presidenta de México, Sheinbaum Pardo, se pronunció luego del cierre temporal en el aeropuerto de El Paso

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video FAA suspende vuelos en El Paso, Texas, hasta el 20 de febrero por motivos de seguridad

Durante su conferencia matutina de hoy, 11 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no hay información sobre drones en la frontera luego del cierre temporal en el aeropuerto de El Paso, Texas.

No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tiene alguna información la FAA o cualquier área del gobierno de EU, puede preguntarle al gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre una comunicación permanente.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Más sobre mexico

Mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”
1 mins

Mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”

América Latina
¿Por qué el 5 de febrero es una fecha importante para los mexicanos?
3 mins

¿Por qué el 5 de febrero es una fecha importante para los mexicanos?

América Latina
¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump
2 mins

¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump

América Latina
¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado
2 mins

¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado

América Latina
Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México
1 mins

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

América Latina
Mexicano gana el Premio Alfaguara de novela 2026: ¿Quién es David Toscana?
1 mins

Mexicano gana el Premio Alfaguara de novela 2026: ¿Quién es David Toscana?

América Latina
¿Qué le pasó a 'La Nicholette'? Así fue secuestrada presuntamente por 'Los Mayos'
1 mins

¿Qué le pasó a 'La Nicholette'? Así fue secuestrada presuntamente por 'Los Mayos'

América Latina
Joven mexicano envía por error video de asesinato a su madre y ella lo denuncia
2 mins

Joven mexicano envía por error video de asesinato a su madre y ella lo denuncia

América Latina
Traslada México a Estados Unidos a 37 reos del penal del Altiplano
2 mins

Traslada México a Estados Unidos a 37 reos del penal del Altiplano

América Latina
Lo que se sabe del asesinato de Alejandra Rivas y su hija de 1 año en Colima, México
4 mins

Lo que se sabe del asesinato de Alejandra Rivas y su hija de 1 año en Colima, México

América Latina

Drones desde México en El Paso "no son inusuales2: congresista

PUBLICIDAD

La congresista demócrata por Texas, Verónica Escobar, señaló que la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso no estuvo relacionada con la entrada de drones operados por organizaciones criminales mexicanas, pero que no es algo inusual.

Esto no es nada nuevo. Una incursión de drones desde México es, obviamente, algo que ninguno de nosotros quiere ver, pero no es algo inusual.
Verónica Escobar, legisladora demócrata de Texas.


Información en desarrollo.

FBPT

Relacionados:
mexicoÚltima horaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX