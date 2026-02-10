Noticias

Hombres armados interceptan a senadora indígena colombiana Aída Quilcué junto a su equipo de seguridad

El presidente Gustavo Petro confirmó que la senadora fue “interceptada” y ya se comunicó con sus familiares, esto sabemos del caso.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Gustavo Petro responde a la advertencia de Trump: "Es un hombre muy desinformado de Colombia"

La senadora indígena colombiana Aída Quilcué y su equipo de seguridad fueron presuntamente secuestrados este martes 10 de febrero 2026.

Los reportes indican que los hechos se registraron en una carretera del departamento del Cauca, de donde es originaria, denunció su equipo de trabajo.

Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad


El presidente Gustavo Petro confirmó que la senadora fue “interceptada” y anunció que habló con la hija de la congresista. Agregó que el ministro de Igualdad, Alfredo Acosta, está "al frente" del tema.

PUBLICIDAD

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se activó un plan de búsqueda para dar con el paradero de la congresista.

Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora
Con esa misma mirada
