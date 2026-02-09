Relaciones Cuba Estados Unidos México pide a Estados Unidos quitar sanción para enviar petróleo a Cuba: Enviará más apoyo La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos levantar la sanción para poder enviar petróleo a Cuba y anunció que México mandará más apoyos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este lunes 9 de febrero 2026 que Estados Unidos de América (EEUU) levante las sanciones para poder enviar petróleo a Cuba y anunció que México enviará más apoyo.

El pasado fin de semana México confirmó el envío de 800 toneladas de ayuda a Cuba, lo cual confirmó este lunes la presidenta Sheinbaum Pardo.

Este lunes, la presidenta de México explicó que “ahora se enviaron alimentos, principalmente, y se van a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta”.

Sí va a haber más apoyo, el pueblo de México siempre es solidario, nadie puede ser omiso a la situación que vive en este momento Cuba por las sanciones que se imponen a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de manera muy injusta. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

México pide levantar sanciones para enviar petróleo a Cuba

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Estados Unidos levantar las sanciones, que implican aranceles, por enviar petróleo a Cuba.

“Vamos a ayudar a Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan, esa es la esencia del pueblo de México: fraternidad y apoyo”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, calificó como “muy injusta esta sanción que se pone a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”.

La presidenta de México expuso que ”se puede o no estar de acuerdo con el régimen del Gobierno de Cuba, pero no debe afectar a las personas nunca, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo”.

No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera, es muy injusto. Un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo siempre. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México



Además, explicó que Estados Unidos publicó “un decreto que impone aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos, con todas las acciones diplomáticas, para evitar que se impongan aranceles a México por envío de petróleo a Cuba”.

Ante ello, confirmó que "el envío de petróleo está detenido en este momento y estamos buscando evitar sanciones a México y buscar la mejor vía para que Cuba reciba el combustible".

Y concluyó haciendo un llamado a Estados Unidos y al mundo “son muy injustas estas sanciones, no se puede poner en una circunstancia como ésta al pueblo cubano, más allá si se está o no de acuerdo con el gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para hospitales, para escuelas, sufre el pueblo”.

Cuba agradece envío de apoyo de México

Este lunes, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba.