Inmigrante

México brinda protección consular a inmigrante que recibió golpiza de ICE en Minnesota

El Gobierno de México informó sobre protección consular a Alberto Castañeda Mondragón, un inmigrante de origen mexicano que resultó gravemente lesionado tras ser golpeado durante su detención por agentes de ICE en Saint Paul, Minnesota.

Video Inmigrante mexicano denuncia agresión de agentes de ICE

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brinda asistencia y protección consular a Alberto Castañeda Mondragón, un inmigrante de origen mexicano que resultó gravemente lesionado tras ser golpeado durante su detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Saint Paul, Minnesota.

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana informó que el Consulado de México en Saint Paul estableció contacto con la víctima y su familia, además de dar seguimiento médico y legal, como parte de las acciones de protección que el Estado mexicano.

Informó que el mexicano fue atendido de emergencia en un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones, en donde presentó ocho fracturas en el cráneo y hemorragias interna, por lo que personal consular realizó visitas y se mantuvo en comunicación constante con autoridades médicas para conocer su evolución.

Asimismo, la Cancillería señaló que se dio acompañamiento legal y se solicitó información a las autoridades estadounidenses sobre las circunstancias de la detención de Castañeda Mondragón, con el objetivo de esclarecer los hechos y verificar que se respetaran los derechos humanos del connacional.

La dependencia reiteró que la protección consular se otorga sin importar la situación migratoria de las personas, y que México mantiene una política firme de defensa de sus nacionales frente a posibles abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades extranjeras.

Golpiza a mexicano durante redada de ICE en Minnesota

Alberto Castañeda Mondragón relató a medios mexicanos que el 8 de enero pasado fue sacado con violencia de un vehículo durante una redada de ICE y golpeado repetidamente por agentes, lo que le provocó múltiples fracturas en el cráneo y hemorragias cerebrales, además de una pérdida temporal de la memoria.

De acuerdo con su testimonio, tras la agresión fue trasladado a un centro de detención y posteriormente a un hospital, donde médicos confirmaron la gravedad de las lesiones, que contradicen la versión inicial de ICE, que afirmó que el inmigrante se había golpeado solo contra una pared.

El caso generó cuestionamientos públicos y llamados a investigar el actuar de los agentes federales, especialmente luego de que un juez determinara que la detención de Castañeda Mondragón fue ilegal y ordenara su liberación.

