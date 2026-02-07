mexicanos ¿Vas a ir al Super Bowl? México emite recomendaciones para inmigrantes viajeros La Cancillería de México emitió una serie de recomendaciones para los mexicanos que viajen a Estados Unidos o residan en el país y que busquen asistir al Super Bowl LX, entre los principales llamados está "actuar con respeto" y "no caer en provocaciones".

La Cancillería de México emitió una serie de recomendaciones para los mexicanos que viajen a Estados Unidos o residan en el país y que busquen asistir al Super Bowl LX del domingo 8 de febrero.

Todo está listo para que el domingo se realice la edición 60 del Super Bowl en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

México emitió una serie de recomendaciones a su comunidad que buscará asistir a la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Entre ellas les pidió viajar de manera responsable y alertó que “cometer un delito puede ser causa de deportación”.

¿Cuáles son las recomendaciones de México?

A través de las redes oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se informó que los connacionales que asistan al Super Bowl LX deben cumplir con ciertas normas, como respetar las reglas del evento y las indicaciones del personal de seguridad.

Además pidió no conducir si se ha consumido alcohol o cualquier otra sustancia, así como evitar cualquier incidente o detención, y que en caso contrario solicitar apoyo consular.

Actúa con respeto en todo momento y no caigas en provocaciones

Contacta constantemente a tus familiares e informales sobre tu ubicación

Atiende las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia

Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas podría ocasionar tu detención, arresto y deportación

Los números clave que debes tener en cuenta

La Cancillería mexicana indicó que en caso de alguna situación de emergencia durante su visita a Santa Clara, los connacionales deben comunicarse a los siguientes números:

Consulado de México en San Francisco: 001 (650) 501 7915

Consulado de México en San José: 001 (408) 472 1301

Línea de apoyo consular: 520 623 7874