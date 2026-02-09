Noticias

EEUU ataca embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos "narcoterroristas"; es la segunda en lo que va de febrero

Como resultado de este ataque cinético letal, dos presuntos "narcoterroristas" murieron y uno más sobrevivió.

Fuerzas estadounidenses atacaron este lunes 9 de febrero en el Pacífico oriental una embarcación operada por "Organizaciones Terroristas Designadas", informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command).

Como resultado de este ataque cinético letal, dos presuntos "narcoterroristas" murieron y uno más sobrevivió, mientras que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

"Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente", añadió vía X el Southern Command.

Se trata de la segunda operación de este tipo en aguas del Pacífico oriental en lo que va de febrero de 2026. En el anterior ataque, ocurrido el pasado 5 de febrero, no hubo ningún sobreviviente.

Así fue el momento del ataque

De acuerdo con reportes de inteligencia, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en "operaciones de narcotráfico", por lo que se realizó un ataque cinético letal para neutralizarla.

Bajo la dirección del comandante del Southern Command, Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación.

Vía la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos publicó el video desclasificado del momento del ataque en el que se observa cómo la embarcación es alcanzada por proyectiles desde el aire y queda envuelta en llamas.


