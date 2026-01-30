Noticias

¿Trump busca asfixiar a Cuba? Miguel Díaz-Canel responde a nuevas sanciones con duro mensaje

El cruce de señalamientos marca un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral, con posibles repercusiones económicas y políticas en la región, particularmente para los países que mantienen vínculos comerciales energéticos con la isla caribeña

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste firmara una orden ejecutiva que declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La medida establece aranceles punitivos a las importaciones de cualquier país que suministre petróleo a la isla, lo que afecta de manera directa a naciones como México.

Díaz-Canel acusa intento de asfixia económica

A través de la red social X, antes conocida como Twitter, Díaz-Canel calificó la decisión de Washington como un intento de asfixiar la economía cubana.

“Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el Presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”, dijo.

En su mensaje, afirmó que la medida se sustenta en un “pretexto mendaz y vacío de argumentos” y cuestionó los señalamientos oficiales que niegan la existencia del bloqueo.

Según el mandatario, esta política evidencia el carácter “fascista, criminal y genocida” de un grupo de poder que, aseguró, actúa con fines personales y en detrimento del pueblo cubano y del propio pueblo estadounidense.

Bloqueo petrolero y presión internacional

Días antes del pronunciamiento, el presidente Trump bloqueó los envíos de crudo venezolano hacia Cuba, tras la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, por cargos relacionados con narcoterrorismo.

Desde la Casa Blanca se aseguró que Cuba no sobreviviría sin este apoyo energético, al tiempo que se exigió a La Habana negociar un acuerdo antes de que fuera “demasiado tarde”.

Estos señalamientos crean otro episodio de tensión en la relación bilateral, con posibles repercusiones económicas y políticas en la región, particularmente para los países que mantienen vínculos comerciales energéticos con la isla caribeña en un escenario de creciente confrontación internacional.

Después de la contundente respuesta pública de Díaz-Canel a Estados Unidos, hasta el momento el presidente Trump no ha emitido una reacción oficial sobre las declaraciones de Cuba.

Video Expertos explican el alcance de la emergencia nacional sobre Cuba decretada por Trump
