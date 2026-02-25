ÚLTIMA HORA
Reclaman el cuerpo de 'El Mencho': ¿Quién pidió los restos del líder del CJNG?

La Fiscalía General de la República (FGR) del Gobierno de México, informó que recibió un escrito para solicitar la entrega de los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Video “El Mencho”: Posible ruta de escape de la casa donde vivía el líder del CJNG

La Fiscalía General de la República ( FGR) del Gobierno de México, informó que recibió un escrito para solicitar la entrega de los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

El documento fue presentado por una persona que se ostenta como representante legal de allegados al occiso, lo que abrió interrogantes sobre quién reclama formalmente el cuerpo del capo abatido. Aquí, en N+ Univision, te contamos todos los detalles.

¿Quién reclamó el cuerpo de “El Mencho”?

De acuerdo con la dependencia federal, el Ministerio Público lleva a cabo los procedimientos protocolarios necesarios antes de autorizar la entrega. La institución precisó que se revisan los requisitos legales para formalizar el trámite conforme a la normatividad vigente.

En un comunicado difundido el miércoles 25 de febrero de 2026, la FGR señaló que recibió la solicitud firmada por el supuesto representante jurídico de familiares, por lo que el representante social agota las diligencias correspondientes para estar en condiciones de concretar la entrega.

“El Mencho” fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales. El hecho fue considerado un golpe significativo contra el crimen organizado, tras un despliegue estratégico orientado a debilitar la estructura del CJNG.

¿Presión de EEUU tras muerte del capo?

Oseguera Cervantes era identificado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país. La Administración de Control de Drogas ( DEA, por sus siglas en inglés) lo mantenía entre sus objetivos prioritarios, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

En 2025, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, designó al CJNG y a otros cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras ( FTO, po sus siglas en inglés).

México aclara autoría del golpe al CJNG

Tras confirmarse la muerte de “El Mencho”, el presidente de Estados Unidos llamó a México a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y el tráfico de drogas, y -sin aclarar si se trataba de la cabeza del CJNG- aseguró que su administración “derrocó a uno de los líderes del narco más siniestros”.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue enfática al señalar que en referencia directa a la operación en la que murió Oseguera Cervantes, esta se trató de una acción ejecutada por autoridades nacionales y encabezada exclusivamente por el Ejército Mexicano.

En una segunda declaración pública, reiteró que las agencias estadounidenses participaron únicamente con labores de inteligencia estratégica, sin precisar de forma explícita si aludía nuevamente al mismo objetivo.

JICM

Video Trump celebra caída de líder de cártel de narcotráfico en discurso del Estado de la Unión 2026
