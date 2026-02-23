Noticias ¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo En México, se han reportado hechos de violencia; esto indicaron las autoridades sobre los viajes a Cancún

Luego de los hechos de violencia que se han reportado en México, las autoridades estadounidenses emitieron una alerta de seguridad para quiénes planean ir al territorio, por ello, en N+ Univisión si te preguntas si es seguro viajar a Cancún, te indicamos lo que comunicaron sobre el peligro.

El pasado 22 de febrero de 2026, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, emitieron un comunicado luego de los bloqueos, enfrentamientos y quemas de vehículos que se registraron en México tras el operativo para detener a Nemesio Oceguera Cervantes, alias "El Mencho", quien murió.

Ante este escenario, las autoridades diplomáticas estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos a extremar precauiones, y en algunos casos, permanecer en sus hogares debido a las operaciones de seguridad que derivaron en la operación contra el presunto narcotráficante.

Entre las zonas señaladas en la alerta de viaje en se encuentran estados con alta afluencia turística como Jalisco, Baja California, Nayarit, Sinaloa y Quintana Roo, donde se ubican destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.

En ese sentido, pidieron tener precauciones para quienes se encuentren en Cancún. Hasta el momento, no se ha informado el cierre del Aeropuerto Internacional, ni la suspensión generalizada de actividades turísticas en Quintana Roo. Sin embargo, la alerta recomienda a los ciudadanos estadounidenses:

Minimizar desplazamientos innecesarios.



Evitar zonas con presencia policial o actividad de seguridad.

Consultar el estado de carreteras.

Mantenerse informados a través de medios locales.

Seguir instrucciones de autoridades y llamar al 911 en caso de emergencia.

Informar a familiares sobre su ubicación y estado.

De acuerdo con el aviso, personal del Gobierno de Estados Unidos en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa y Tijuana deberá resguardarse y trabajar a distancia el lunes 23 de febrero. Además, se instruyó al personal del Consulado General en Monterrey a no salir del área metropolitana y se ordenó evitar viajes a Mazatlán hasta el 25 de febrero.

Cabe señalar que aunque no se reportó el cierre de aeropuertos, sí se informó que los bloqueos impactaron operaciones aéreas. En Guadalajara y Puerto Vallarta se cancelaron la mayoría de vuelos nacionales e internacionales, y en este último destino se suspendieron servicios de transporte.

¿Qué dijeron las autoridades de Quintana Roo?

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, compartió un video, en el cual afirmó que siguen en sesión permanente de la Mesa de Seguridad, donde dan seguimiento a los hechos de violencia del pasado 22 de febrero de 2026.

También, destacó que las actividades siguen con normalidad en escuelas, aeropuertos, carreteras, puertos, así como los servicios en las dependencias.

Hay un despliegue de seguridad de más de 10,000 elementos de las fuerzas federales, estatales, y municipales. Su seguridad es nuestra prioridad. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

¿Por qué se desató la violencia tras la muerte de "El Mencho"?

La tensión se intensificó luego de que fuerzas federales abatieron el pasado 22 de febrero de 2026 a "El Mencho", considerado uno de los líderes criminales más buscados del país y cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Según el informe presentado por el secretario Trevilla Trejo, el operativo incluyó despliegues terrestres, apoyo aeromóvil con seis helicópteros y cobertura aérea con aviones. La operación comenzó tras ubicar movimientos relacionados con el círculo cercano del líder criminal en Tapalpa, Jalisco.

