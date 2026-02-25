Estos son los 10 puntos de la propuesta de reforma electoral en México: ¿Siguen diputados migrantes?

Video Muerte de 'El Mencho': Presidenta de México afirma que existen "todas las garantías" para el Mundial 2026

Este miércoles 25 de febrero del 2026, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Reforma Electoral, que será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes 2 de marzo y la cual tiene 10 puntos clave y 4 ejes.