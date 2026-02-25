Estos son los 10 puntos de la propuesta de reforma electoral en México: ¿Siguen diputados migrantes?
Te contamos de qué tratan los 10 puntos clave y los 4 ejes de la propuesta de reforma política que presentó la presidenta de México
Este miércoles 25 de febrero del 2026, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Reforma Electoral, que será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes 2 de marzo y la cual tiene 10 puntos clave y 4 ejes.
Aquí en N+ Univision te contamos de qué van esos 10 puntos clave y si se siguen contemplando los diputados migrantes.
El presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, Pablo Gómez, dijo que la iniciativa busca llegar a un modelo sin acuerdos partidistas.
10 puntos de la reforma electoral
- Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.
- Reducción del gasto.
- Mayor fiscalización.
- Voto en el extranjero.
- Tiempos de radio y televisión.
- Inteligencia artificial.
- Cómputos distritales.
- Democracia participativa.
- No nepotismo.
- No reelección.
Ejes de la reforma electoral
- Representación proporcional del Congreso de la Unión.
- Reducir el costo de las elecciones.
- Mayor fiscalización de los recursos.
- Fortalecer los mecanismos de democracia participativa.
